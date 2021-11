Eckernförde

Der Krimi-Trail Eckernförde rund um den Sprottenmörder hat sich zu einer Erfolgsgeschichte gemausert. Die für die Fahndung der Hobby-Kommissare erforderlichen Fallakten sind zwischen April und November 650-mal angefordert worden. Ab kommender Woche gibt es bis zum 24. Dezember ein Weihnachts-Special des Krimi-Trails Eckernförde.

Entstanden ist der Krimi-Trail aus dem Lockdown heraus. Da seit langer Zeit wenige bis gar keine Stadtführungen aufgrund der Corona-Einschränkungen angeboten werden konnten, entwickelte die Eckernförder Touristik gemeinsam mit einem Dienstleister eine Alternative. Herausgekommen ist dabei der „Eckernförder Sprottenmörder“, eine interaktive, spielerische Stadtführung, die die Teilnehmer auf eigene Faust erleben können.

Krimi-Trail Eckernförde: Rätselspaß führt quer durchs Ostseebad

Krimi- und Rätselfreunde kommen auf ihre Kosten, wenn an 14 in der Stadt Eckernförde verteilten Stationen nach Tatverdächtigen und Motiven gefahndet wird. Die Spur des Sprottenmörders zieht sich drei bis vier Kilometer vom Kurpark über den Hafen bis nach Borby sowie in die Innen- und Altstadt. Der Rätselspaß hält die „Ermittler“ drei bis vier Stunden auf Trab, bis am Ende des Krimi-Trails Eckernförde ein Haftbefehl ausgesprochen wird.

Zwischen April und November wurden über 650 Fallakten an Gruppen verkauft. Das heißt: Bei durchschnittlich fünf Personen pro Gruppe jagten 3500 Personen den Sprottenmörder. Ab dieser Woche bis zum 24. Dezember gibt es jetzt ein Weihnachts-Special zum halben Preis von 12,50 Euro. 2022 wird ein neuer Fall aufgelegt, bei dem es um eine Flaschenpost im Eckernförder Hafen und eine Erpressung geht. Unter www.krimi-trails.de geht’s los.