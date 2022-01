Kronshagen

Ein Zeichen für die Kultur setzen – das will das Trio Sing Your Soul. Die drei Musiker haben ein Neujahrskonzert in der Christuskirche Kronshagen angekündigt: Am Freitag, 21. Januar, soll ab 19 Uhr das neue Programm „All You Need is Love“ mit Titeln von den Beatles erklingen.

Das Trio Sing Your Soul stimmt seit Jahren mit einem Neujahrskonzert in der Christuskirche die Kronshagener Menschen auf das neue Jahr ein. 2020 wurde das Konzert wegen der Pandemie in den Spätsommer verlegt.

Dieses Jahr bleiben die Musiker beim traditionellen Termin im Januar: „Nach der neuen Landesverordnung dürfen Konzerte weiterhin mit festen Sitzplätzen unter 2G-Regeln stattfinden“, erklärt Meike Salzmann vom Trio. Deshalb haben sich Kirchengemeinde und Musiker entschlossen, unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen Gästen einen Live-Musik-Abend mit dem aktuellen Programm „All you need is love“ zu präsentieren.

Musik ist ein unverzichtbares Gut

„Gerade in diesen Zeiten ist Musik für die Seele und Liebe ein unverzichtbares Gut“, sagt Meike Salzmann. Sie hält das neue Programm für einen Leuchtturm der Kultur. Am Freitag sollen die unsterblichen Melodien der Beatles in einem neuen Sound für Altsaxophon (Ulrich Lehna), Akkordeon (Meike Salzmann) und Kontrabass (Joachim Roth) zu hören sein.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Konzert gelten die aktuellen 2G-Hygiene- und Nachweispflichtregeln. Es wird mit Abstandsregeln gearbeitet, während des Konzertes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Eine Anmeldung unter Tel. 0157/55770175 oder via E-Mail Akkordeon-Salzmann@gmx.de wird empfohlen. Personalausweis und Impf-/Genesenennachweis müssen am Eingang vorgelegt werden. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.