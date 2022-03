Kronshagen

Das Bürgerhaus in Kronshagen wird am Mittwoch, 9. März, zum Impfzentrum auf Zeit. Das mobile Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung bietet dort von 13 bis 17 Uhr kostenlos Impfungen gegen das Coronavirus an. Eine Anmeldung ist nicht nötig, erklärt Imtraud Dahm aus dem Fachbereich Zentrale Dienste und Öffentliche Sicherheit in der Gemeindeverwaltung Kronshagen.

Mitgebracht werden sollte ein Ausweisdokument und der Impfausweis, soweit er vorhanden ist. Das Angebot ist kostenlos.

Das Angebot richtet sich an alle impfwilligen Personen. In den Räumen gelten die jeweils aktuellen Abstands- und Hygieneregeln des Landes.

Die Wartezeit bei der Impfstation im Bürgerhaus verkürzt sich, wenn man einen Anamnesebogen vorab ausdruckt und ausfüllt, rät Nikolaus Schmidt, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung.

In der Regel können sich Impfwillige bei den mobilen Stationen einen der vorhandenen Impfstoff wünschen.

Moderna, Biontech und Novavax sollen im Angebot sein

Geimpft werden die Impfstoffe Moderna, Biontech und Novavax. Wahrscheinlich kann man sich einen der Impfstoffe wünschen, schätzt Nikolaus Schmidt. In Schleswig-Holstein sind über 90,5 Prozent der über 18-Jährigen doppelt geimpft.

75,7 Prozent der Altersgruppe haben bereits eine Boosterimpfung – Schleswig-Holstein ist damit Spitzenreiter im bundesweiten Vergleich, sagt Nikolaus Schmidt.