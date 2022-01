Kronshagen

Theodor Sakmirda trat vor 70 Jahren in die SPD ein. Der 92-Jährige erzählt den Grund bis heute gern: Seine spätere Ehefrau Marta Sakmirda hatte es so bestimmt: „Ohne Parteimitgliedschaft hätte sie mich nicht geheiratet.“

Innere Überzeugung war jedoch auch ein entscheidender Grund, 1952 bei den Sozialdemokraten einzusteigen: „Meine Familie stand der SPD schon vor dem Zweiten Weltkrieg nah“, erzählte Theodor Sakmirda. Schon als Kind und Jugendlicher in Einfeld bei Neumünster war er bei der sozialistischen Jugendbewegung Rote Falken.

Theo Sakmirda sorgt sich über Entwicklung der Gesellschaft

Kritik an seiner Partei? Ärger über Entscheidungen? Dazu schweigt Theo Sakmirda. „Ich habe immer probiert, das Positive zu sehen.“ Gesellschaftliche Entwicklungen beschäftigen ihn mehr. „Was mit in der Gesamtpolitik Sorge macht, sind rechte Gruppierungen, die landesfeindliche Bewegung sehe ich mit Sorge.“

Theo Sakmirda, Jahrgang 1929, erlebte als Jugendlicher die Nazi-Zeit mit. „Wer das erlebt hat, will es nie wieder erleben.“ Bis zum Haarschnitt griffen die Nazis ins Privatleben ein, erinnert sich Sakmirda. Die Entscheidungsfreiheit endete beim Friseur. Statt Pony auf der Stirn bekam er streichholzkurze Haare mit Seitenscheitel.

1974 zog Theodor Sakmirda – lange Jahre Werkzeugmacher, Werkzeugkonstrukteur und Normentechniker bei der Kieler Firma Hagenuk – mit Ehefrau und Tochter aus Kiel nach Kronshagen in den Eichkoppelweg.

Seit 1947 ist Theodor Sakmirda in der Gewerkschaft

Sakmirda ist seit 1947 Gewerkschaftsmitglied. Bis heute lebt er in der Wohnung, die er von der Kleinwohnungsbau-Genossenschaft der Kieler Gewerkschaft bekam. Später saß er im Aufsichtsrat der Genossenschaft. Ab 1976 bestimmte er zwölf Jahre als Gemeindevertreter die Politik im Ort mit, war stellvertretender Bürgervorsteher. In seiner Zeit wurde erstmals der Ortskern überplant. Seine favorisierte Idee vom Rathaus an den Bahnschienen fand damals keine Mehrheit. Er baute die Städtepartnerschaft zu Güstrow mit auf.

Leserinnen und Leser der Kieler Nachrichten kannten seine Briefe an die Redaktion. Einer hatte sogar sichtbaren Erfolg: Nachdem Sakmirda fragte, ob von Ralf Stegner, dem langjährigen SPD-Landesvorsitzenden, weniger grimmige Fotos gedruckt werden könnten, entdeckte er in der Zeitung: „Auf dem nächsten Foto sah Ralf Stegner weniger grimmig aus.“

Bildungspolitik war und ist für Theodor Sakmirda ein großes Anliegen. Die Einführung der Gemeinschaftsschule war für ihn ein Meilenstein. Demokratie in der Schule zu üben, sei „eine ganz wichtige Sache“.

Gleichberechtigung war für ihn nie eine Streitfrage

Gleichberechtigung war für ihn nie eine Streitfrage. Sakmirda ist Ehrenvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) – wohl auch wegen seiner früher sehr aktiven, 2017 verstorbenen Ehefrau Marta Sakmirda. Seine Ehe beschreibt er so: „Wie auf einer Leiter. Mal stand sie eine Sprosse höher, mal ich.“

Theodor Sakmirda ist Mitbegründer des Kindheitsmuseums

Mit ihr und Freunden vom sozialistischen Jugendverband der Roten Falken aus Kindertagen reifte der Plan, in Schönberg östlich von Kiel ein Kindheitsmuseum aufzubauen, um Zeitgeschichte für den Nachwuchs erfahrbar zu machen. „Wir hatten in Boston ein Children’s-Museum gesehen, es hat uns sehr fasziniert.“ Nach der Eröffnung des bundesweit einzigartigen Museums 1999 war Marta Sakmirda zehn Jahre dessen Leiterin. Für sein langjähriges Engagement dort erhielt Theo Sakmirda 2020 den Kulturpreis vom Ostseebad Schönberg.

Ehrung für 70 Jahre in der SPD

Jetzt kam eine weitere Ehrung dazu: Für 70 Jahre Treue zur SPD überreichten Anja Bull, stellvertretende Bürgervorsteherin von Kronshagen und Robert Schall, zweiter stellvertretender Bürgermeister von Kronshagen als Vertreter des SPD-Ortsverbandes Theodor Sakmirda eine Ehrenurkunde, die goldene SPD-Nadel, eine gutes Getränk und ein Buch.

Sein Rat, wie man 92 Jahre wird, entspricht dem neuesten Trend: wenig Fleisch und viel Gemüse. Und: geistig fit bleiben. Dazu liest er Bücher, auch im E-Book-Reader, hält mit seiner Tochter und zwei Enkelinnen Kontakt, auch per E-Mail. Und er mischt weiter mit – das nächste Mal beim Treffen der ASF-Frauen am ersten Donnerstag im Monat.