Kronshagen/Neumünster

Die Gemeinde Flintbek und der Kreis Rendsburg-Eckernförde als Schulträger haben bereits Anfang 2021 reagiert. In Kronshagen wartet man bislang beim Thema mobile Luftfilter in Schulen ab. Und in Neumünster läuft mit Beginn des neuen Schuljahres in der Immanuel-Kant-Schule ein Pilotprojekt.

Mit der Frage nach dem Einsatz der technischen Geräte in Klassenräumen gehen die Schulträger ganz unterschiedlich um. Jenseits der Finanzierung und Debatte um Förderprogramme für entsprechende Anlagen geht es um den Aspekt der Wirksamkeit: Welche Rolle können mobile Filteranlagen bei der Vermeidung von Corona-Ansteckungen im Klassenzimmer einnehmen?

Flintbeker Politik entschied sich früh für mobile Filteranlagen

In Flintbek an der Schule am Eiderwald haben die Luftfilter Lehrenden und Schülerschaft „ein bisschen mehr Sicherheit gegeben“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Christiane Wittstock. Nach Angaben der Flintbeker Verwaltung sind mittlerweile 34 Luftfilter für die Schule und elf für die Kindertagesstätte angeschafft worden. Über den Einsatz der Geräte habe Anfang der Jahres Konsens in der Gemeindepolitik bestanden, Kosten etwa 125.000 Euro.

„Wir sind in der Corona-Zeit immer sehr gut von der Gemeinde unterstützt worden“, sagt Wittstock auch mit Blick auf die mobilen Anlagen. „Neben Abstand halten, Maske tragen und Lüften sind die Filter aber nur ein weiterer Baustein, um Corona-Infektionen in den Schulklassen zu vermeiden“, ergänzt die stellvertretende Schulleiterin. Da das Land nun Filteranlagen bezuschussen und empfehlen würde, „warum sollte man sich dagegen sträuben? Der Präsenzunterricht ist das Wichtigste, auf das wir uns konzentrieren müssen. Da muss man auf jedes Hilfsmittel zurückgreifen“, meint Wittstock. Von einem Coronafall ist die Flintbeker Schule bislang nicht betroffen gewesen.

Kreis nennt als Grundlage für Anlagen eine Studie von der Goethe-Universität

Ebenfalls bereits im Februar 2021 ist der Kreis Rendsburg-Eckernförde als Schulträger aktiv geworden. 450 Luftreinigungsanlagen mit Hepa-Filter hatte der Kreis nach Angaben von Prof. Dr. Stephan Ott, Fachbereichsleiter Soziales, Arbeit und Gesundheit, für etwas mehr als 200.000 Euro bestellt. Die meisten Filter gingen an das Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal (105) sowie das BBZ Rendsburg-Eckernförde (82).

Die Initiative war damals durch einen SPD-Antrag in der Kreispolitik entstanden. „Das Corona-Lagezentrum des Kreises, dessen Leiter ich zu dem Zeitpunkt war, hat den Vorgang auch wissenschaftlich geprüft und entschieden, dass mobile Luftreinigungsgeräte zusätzlich zu Lüftungsmaßnahmen, Abstand und Masken zur Sicherheit der Schüler beitragen können“, sagt Ott. Die Anschaffung der Geräte sei in der Politik durchaus umstritten gewesen. Grundlage der Empfehlung war laut Ott eine wissenschaftliche Studie von der Goethe-Universität Frankfurt. Auch die Option von fest installierten Lüftungsanlagen mit Frischluftzufuhr wurde als Alternative diskutiert. „Beschaffung und Einbau wären aber finanziell, technisch und auch zeitlich nicht umsetzbar gewesen“, so Ott.

In Kronshagen hat die Gemeinde bisher abgewartet und davon abgesehen, Grund- sowie Gemeinschaftsschule und Gymnasium mit Luftfiltern auszustatten. Nach Beratungen mit anderen Schulträgern sei man zu dem Schluss gekommen, „nur zu tun, was auch verlässlich hilft“, sagt Verwaltungschef Ingo Sander (CDU), dem eine klare Datengrundlage zum Mehrwert der mobilen Anlagen fehlt. „Wir wollen keine Scheinsicherheit. Und es ist auch keine Frage der Förderung sondern der Wirksamkeit und Sicherheit“, ergänzt der Bürgermeister. Dennoch habe man weiter Förderprogramme im Blick – auch für stationäre Anlagen. Denn mittelfristig steht die Sanierung des Gymnasiums auf dem Plan. „Das könnte dann theoretisch ein Thema werden“, sagt Sander.

In Neumünster fehlen „Kenntnisse zur Wirksamkeit“ der Luftfilter

In Neumünster geht man noch einen anderen Weg. Die Stadt als Schulträger habe sich nach einer internen Abstimmung dagegen entschlossen, flächendeckend Luftfilter anzuschaffen, sagt Stadtsprecher Stephan Beitz. Insbesondere hätten Kenntnisse zur Wirksamkeit der Geräte gefehlt. Dazu hatten sich der Fachdienst Gesundheit und weitere Abteilungen einen Überblick verschafft. Ergebnis: Regelmäßiges Lüften sei nach wie vor das effektivste Mittel. Dieser Richtung gebe auch das Umweltbundesamt vor. Die finanzielle Förderung der mobilen Anlagen führe daher, „gegenwärtig zu keinem anderen Ergebnis“, so Beitz.

Luftaustausch in Klassenzimmern: Neumünster startet ein Pilotprojekt

Allerdings startet nach den Sommerferien in der Immanuel-Kant-Schule ein Pilotprojekt. Vorbild ist die Forschungsarbeit am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. In drei Klassenräumen des Gymnasiums werden entsprechende „Luftaustauschsysteme“ installiert, sagt Beitz. Dabei kommen unter anderem Schläuche, Ventilatoren und Abzugshauben zum Einsatz. „Ab dem Schuljahresbeginn wird es dann eine Schul-AG zu diesem Thema geben, die sich mit der Wirksamkeit dieser Anlage auseinander setzen und nach einem Zeitraum von etwa zwei Monaten die Erkenntnisse aus der Nutzung evaluieren wird“, sagt der Stadtsprecher. Die Ergebnisse könnten Ende September vorliegen. Und mit ihnen womöglich eine weitere Alternative für die Sicherheit in den Schulen.