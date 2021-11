Kronshagen

Wo bitte geht’s zur Wahl? Am Sonntag, 7. November, ist Bürgermeisterwahl in Kronshagen. Sechs Wahllokale öffnen von 8 bis 18 Uhr. Eine Wiederwahl von Bürgermeister Ingo Sander ist wahrscheinlich. Die anderen Parteien stellten keine eigenen Kandidatinnen oder Kandidaten auf.

Bürgermeister Ingo Sander (48) tritt am Sonntag als einziger Kandidat bei der Bürgermeisterwahl an. Quelle: Beate König

Der einzige Kandidat fürs Bürgermeisteramt wird von der CDU unterstützt und ist in Kronshagen bestens bekannt: Ingo Sander (48) ist seit sechs Jahren Bürgermeister. 2004 zog der gebürtige Rendsburger in die Gemeinde. 2016 entschieden sich 53,8 Prozent der Wählenden für den Verwaltungsprofi, der vorher Sachgebietsleiter bei der Landespolizei war, einen Abschluss als Diplom-Verwaltungswirt (FH) und einen Master im Europäischen Verwaltungsmanagement hat.

Eine gute Wahlbeteiligung zeige ihm auch den Rückhalt in der Gemeinde, warb Ingo Sander bei einem Vorstellungsabend im Bürgerhaus. Obwohl SPD, UKW und Grüne weder eine Gegenkandidatin noch einen Gegenkandidaten aufstellten, war er auf Wochenmarkttagen mit einem Info-Stand präsent und stellte sich in Haustürgesprächen vor.

Auf dem Wahlzettel kann „Ja“ oder „Nein“ angekreuzt werden. Theoretisch reicht eine einzige gültige Ja-Stimme für eine Wiederwahl. Ingo Sander hofft jedoch auf eine gute Beteiligung. 2016 lag die Wahlbeteiligung bei 51,30 Prozent.

Wer darf wählen?

10 100 der 11 968 Einwohner und Einwohnerinnen, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens sechs Wochen in Kronshagen mit Hauptwohnsitz gemeldet sind, sind wahlberechtigt. Wahlleiterin Irmtraut Dahm erläutert: Bei der Direktwahl des Bürgermeisters sind im Gegensatz zur Bundestagswahl – dort durften 9823 abstimmen – alle Deutschen und alle Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wahlberechtigt.

Wo geht’s zu Wahl?

Insgesamt gibt es bei der Bürgermeisterwahl sechs Wahlbezirke. Hier stehen die Wahllokale:

Wahlbezirk 1: Haus der Jugend, Heischberg 9

Wahlbezirke 2 und 4: Bürgerhaus, Kopperpahler Allee 69

Wahlbezirk 3: Rathaus, Kopperpahler Allee 5

Wahlbezirke 5 und 6: Grundschule an den Eichen, Eichkoppelweg 26

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. „Bei Krankheit kann bis 15 Uhr noch Briefwahl im Rathaus beantragt werden,“ erinnert Irmtraut Dahm. 48 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer arbeiten am Wahltag, dazu drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen im Bürgerbüro im Erdgeschoss, das zur Wahlzentrale umgewandelt wird. Dort stehen sie auch für Rückfragen etwa zum Wählerverzeichnis bereit.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit dem 27. September war Briefwahl möglich. Bis Donnerstag, 4. November, wurden 1338 Briefwahlunterlagen ausgegeben – 300 mehr als bei der letzten Bürgermeisterwahl.

Das Hygienekonzept in den Wahllokalen

Auch Ungeimpfte dürfen wählen. Die 3G-Regel gilt für Wählerinnen und Wähler in den Wahlräumen nicht. Dort gilt Maskenpflicht (OP-Masken und FFP2-Standardmasken). Für Wahlvorstände gilt die 3G-Regel.

Schon zur Bundestagswahl wurden in den Wahlbezirken neue Räume gesucht, in denen per Einbahnstraßenregelung Begegnungen reduziert, Hygieneregeln, Mindestabstände und Belüftung eingehalten werden können. Ziel: ein möglichst sicherer Wahlgang.

Zur Wahlurne geht’s über markierte Wege. Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen sind nach Absprache mit dem Wahlvorstand Ausnahmen möglich. Desinfizierte Stifte liegen in den Wahlkabinen parat. Eigene Kugelschreiber dürfen benutzt werden.

Ab wann gibt es Wahlergebnisse?

Ab 18 Uhr werden die Stimmen in den Wahllokalen ausgezählt und das Ergebnis ans Rathaus übermittelt. „Die Zahlen werden dieses Jahr nur auf der Webseite veröffentlicht“, erklärt Silke Hinz aus dem Pressebüro. Wegen der Pandemiebestimmungen ist in diesem Jahr der Sitzungssaal nicht für Gäste geöffnet.

www.kronshagen.de