Kiel

Die Zeiten, zu denen der Cappuccino in Deutschland noch mit Schlagsahnehäubchen serviert wurde, waren auch die Hochzeiten des Pasta-Klassikers Mirácoli. In einer TV-Werbung ließ der Hersteller des Halbfertiggerichts zwei Hausfrauen gegeneinander antreten: Die eine rief „Essen ist fertig!“, worauf niemand kam. Die andere rief „Mirácoli ist fertig!“ – und die Familie stürmte das Haus.

Immer wenn ich im N.I.L. esse, ist für mich Mirácoli-Tag

Immer wenn ich im N.I.L. esse, scheint mich auch heute noch letztere Stimme zu rufen. Ich könnte die Meersalz-Kartoffeln mit Hähnchenbrustfilet bestellen. Oder die gebratenen Garnelen mit grünem Spargel. Aber ich ordere immer Spaghetti mit milder Tomatensauce, als wäre wieder Mirácoli-Tag. Der Name leitet sich übrigens von dem schönen italienischen Wort „miracolo“ ab.

Bestand das „Wunder“ bei der Zubereitung des Originals in der alchemistischen Verwandlung von Tomatenmark, Würzmischung und Wasser zu Sauce, ist es im N.I.L. die Pfeffermühle in der Hand der Bedienung, die für das Mirakel sorgt. Zauberisch unterstreicht ihr Knacken die Frische der Pasta. Denn natürlich liegen zwischen den Spaghetti aus der Tüte und denen in der Holtenauer Straße qualitativ Galaxien.

Schreckmoment: Der Pasta im N.I.L fehlte der Parmesan

Das betrifft ebenso den Parmesan, der das Gericht sowohl am Küchen – wie auch am Restauranttisch vollendet. Umso größer der Schreck, als das Schälchen im N.I.L. kürzlich ausblieb. „Unsere veganen Gerichte servieren wir immer ohne Parmesan“, erklärt die Bedienung auf Nachfrage.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verschwörung an der Napoletana-Front? Bereits 2019 schaffte auch Mirácoli sein legendäres „Pamesello“-Tütchen ab. Fans nehmen das bis heute übel. Hinsichtlich des N.I.L. kann zum Glück Entwarnung gegeben werden: Auf Wunsch wird der Parmesan hier kostenlos nachgeliefert.