Kronshagen

Künstler Kasten Schnack und Silke Umlauff von Kultur vor Ort Kronshagen brauchten nur einmal die Köpfe zusammenzustecken, schon war eine neue Veranstaltungsreihe geboren: die Wohnzimmerkonzerte. Der überregional bekannte Akkordeonspieler lädt zu einem Wünsch-Dir-Was-Abend mit persönlicher Note in den Umlauff’schen vier Wänden ein.

Drinnen klingt es einfach besser

Nach der Idee zum Konzert im privaten Rahmen kamen die ersten Klangtests mit dem Akkordeon. Ursprünglich war der Abend als Open-Air-Event in Silke Umlauffs Garten geplant. „Aber gerade die leisen Töne, die Kasten Schnack dem Instrument entlocken kann, gehen draußen verloren“, erklärte Umlauff von der Testrunde im Grünen. „Das Instrument kann auch wie eine Orgel klingen – auch das ist nur in einem geschlossenen Raum“, ergänzte Schnack.

Je glatter die Oberfläche, desto schöner der Klang

Für die Livemusik wird das Wohnzimmer noch als Konzertsaal optimiert. Silke Umlauff rollt den Teppich von den Bodenfliesen auf. „Je glatter die Oberflächen, desto schöner der Klang“, erläutert Schnack. Karsten Schnack rückt in eine Ecke des Wohnzimmers, dort ist er aus dem Essbereich und der Sofaecke gleichermaßen gut zu sehen.

Vor der Pandemie war Karsten Schnack (50) gefragter Künstler auf Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. An der Oper Kiel, beim Schleswig-Holsteinischen Landestheater zuletzt im Musical „Guys and Dolls“. Mit „Der Ghetto Swinger“ von Regisseur Gil Mehmert gastierte er an 150 Theatern von Berlin bis München.

In Worms spielte er bei den Nibelungenfestspielen an der Seite von Christoph-Maria Herbst, bei den Bad Hersfelder Festspielen mit Judy Winter in „Cabaret“. In der Kieler Musikszene ist der Profi-Akkordeonist als einfühlsamer Begleiter des Jacques-Brel-Interpreten Dirk Schäfer und der Edith-Piaf-Interpretin Fenja Schneider bekannt.

Hunderte Termine und plötzlich fast nichts mehr

Als in der Pandemie die Engagements und Termine wegbrachen, sah Karsten Schnack das als Chance für sich. „Sonst probe ich jeden Tag Stücke für das nächste Projekt“, erzählt der Musiker. In der Pandemie war Zeit, die Stücke zu spielen, die er mag. Aus der Frage „Warum teile ich das nicht mit anderen?“ entstand die Idee zum Wohnzimmerkonzert.

Ganz nah am Publikum und ohne festes Programm will Schnack seine Lieblingsstücke spielen. Wünsche aus dem Publikum erfüllen. Auch Fragen zum Instrument, einem Bugari Bajan, beantwortet er. Konkrete Titel braucht das Publikum nicht zu nennen. „Spiel mir mal was Russisches!“ reicht, dann holt Karsten Schnack aus seinem Fundus an Stücken Klassik, Jazz, Pop, Tango, französische, russische oder jiddische Lieder. „Es wird ein einmaliger Abend“, verspricht Karsten Schnack.

Silke Umlauff hat für Gäste Getränke parat. Zwei Helfer aus dem 15 Mitglieder starken Team von Kultur vor Ort unterstützen sie bei der Organisation des Premierenabends. Die nächsten Künstler sind schon gebucht: Das Papiertheater Hellriegels Nachfahren ist am Sonnabend, 25. September, dran.

Die Gage für den Künstler ist gesichert, Spenden sind freiwillig. Silke Umlauff finanziert die Veranstaltungen von Kultur vor Ort Kronshagen über Pflanzenführungen und Offene Gärten. „Im vergangenen Jahr konnte ich nicht so viel ausgeben, die meisten Veranstaltungen fielen aus.“

Das Konzert von Karsten Schnack beginnt am Sonnabend, 21. August, um 17 Uhr Familie Umlauff, Hofbrook 25a, Kronshagen. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für den Künstler wird gebeten. Im Privathaus werden nur geimpfte Gäste empfangen. Anmeldung unter silke@umlauff-kronshagen.de