Die 2018 zusammengebrochene Linde in Bordesholm gehörte mit ihren knapp 700 Jahren zu den bekanntesten Bäumen in Schleswig-Holstein – übrig geblieben ist ein vitaler Rumpf auf dem Lindenplatz. Im Rathaus in Bordesholm läuft jetzt eine Ausstellung zur Linde, die 2020 wegen der Corona-Krise ausfiel.