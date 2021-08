Kunstrasen-Projekt: Politik wünscht sich Beteiligung des Sportvereins

Dänischenhagen

In einer Sondersitzung hat sich die Gemeindevertretung Dänischenhagen am Montag dafür ausgesprochen, Geld für die ersten Planungsphasen zum Bau eines Kunstrasenplatzes freizugeben. Nach dem Patt im Juni fiel die Entscheidung auch diesmal knapp aus. Und die Politik fordert eine Beteiligung des MTV Dänischenhagen.

Nach dem überraschenden Patt im Juni bei der Abstimmung über die Vergabe von Planungsgeldern lag das Projekt mangels Geld auf Eis. WIR und CDU hatten daher die Sondersitzung beantragt. Klar ist: Der Kunstrasenplatz in Dänischenhagen soll ohnehin nur entstehen, wenn die Gemeinde dafür Zuschüsse von Bund und Land erhält.

CDU-Fraktionschef erwartet Beteiligung des MTV Dänischenhagen

Mit der nun bewilligten Freigabe von Haushaltsmitteln kann das Projekt so weit geplant werden, dass klar wird, ob die Gemeinde überhaupt die Chance auf die Fördermittel hat. Dafür sprachen sich die sechs anwesenden WIR-Vertreter sowie zwei von der CDU aus. Die fünf SPD-Vertreterinnen und -vertreter stimmten dagegen, ebenso ein CDU-Mann. Ein weiteres CDU-Mitglied enthielt sich.

CDU-Fraktionschef Tim Gabrys stimmte für das Projekt Kunstrasenplatz, machte aber deutlich, dass er selbst bei einer Umsetzung Leistungen vom MTV erwartet. Darüber sei der kommissarische MTV-Vorsitzende Marc Tietjen auch informiert.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürgermeister Horst Mattig (SPD) hakte nach, wie Tim Gabrys sich die Einbindung des Sportvereins vorstelle. Der hatte zunächst davon gesprochen, dass der MTV Dänischenhagen den Platz nach der Fertigstellung mit allen Pflichten zur Unterhaltung und zu Folgekosten übernehmen müsse. Der CDU-Fraktionschef ruderte dann etwas zurück und sprach davon, dass man im Laufe des Verfahrens mit dem MTV über die Beteiligung sprechen könne.

Lesen Sie auch Dänischenhagen muss erneut über den Kunstrasenplatz abstimmen

Grundsätzlich sah er allerdings den Bedarf für einen Kunstrasenplatz: Wenn der ganzjährig bespielbare Platz auf dem C-Platz entstünde, würden auch Kapazitäten in der Halle frei. Er wies aber auch darauf hin, dass man schon viel in den MTV-Sportverein investiert habe und es auch noch andere Interessensgruppen in Dänischenhagen gebe.

SPD kritisiert Kunstrasen und Verlust des Veranstaltungsplatzes

Fraktionskollege Eckard Sindt erklärte, man habe noch genug Zeit im Verfahren, um mit dem MTV zu reden. Gegebenenfalls baue man eben nicht, wenn der Verein nicht gewisse Zusagen macht. Christian Bock von der WIR, der für die auf eigenen Wunsch ausgeschiedene Simone Fichtner-Kaul in die Gemeindevertretung nachgerückt war, betonte: „Es gibt den Willen des MTV zur Unterstützung und zur Eigenleistung.“

Lesen Sie auch Wohnmobilhändler René Tank plant in Dänischenhagen mehr Stellplätze

Die SPD-Fraktion blieb bei ihrer Kritik. Fraktionschefin Ursula Witt verwies auf den Klimawandel: „Und wir packen da einen Haufen Plastik auf die Erde. In 15 Jahren ist das Sondermüll.“ Olaf Kühl (WIR), Vorsitzender des Sportentwicklungsausschusses, konnte gewisse Bedenken zwar verstehen: „Im Moment gibt es aber viele, die sich bewegen wollen.“

Horst Mattig wiederum erklärte, die Gemeinde benötige den C-Platz für Veranstaltungen. Letztlich war es dann er als Bürgermeister, der den Beschlussvorschlag formulierte, „obwohl ich dagegen bin“. Im Beschluss sind auch die geplanten Gespräche zur Beteiligung des Sportvereins enthalten. Sie sollen geführt werden, wenn es eine Zusage für die Zuschüsse zum Kunstrasenplatz gibt.