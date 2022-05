Altenholz

Ganz edel in Weiß oder ein wenig rustikaler in Grün: Die Spargelzeit macht nicht nur absolute Feinschmecker glücklich. Richard Hoene vom Gut Friedrichshof in Altenholz baut auf fünf Hektar bei Neuwittenbek Spargel an. Sein Spargelerntefest vor dem Wohnhaus und auf dem großen Wirtschaftshof ist für die ganze Region ein Besuchermagnet im Mai. Am Sonntag, 22. Mai, geht es nach zwei Jahren Corona-Pause „endlich so richtig rund“, sagt er.

Das darf man wörtlich verstehen. Rundflüge über blühende Rapsfelder rund um Altenholz sind einer der Höhepunkte des Fests für Jung und Alt. Von 10 bis 17 Uhr ist so viel los wie sonst nie in der großen Gemeinde vor den Toren Kiels. Dass der Landwirt sein Gemüse so gebührend mit er ganzen Umgebung feiert, hat auch mit seiner Liebe zum Kulinarischen zu tun. Hätte er nicht einen Betrieb, auf dem Spargel wächst, wäre er bei anderen Spargelbauern der beste Kunde im Hofladen.

Total norddeutsch: Spargelpizza vom Gut in Altenholz

So „erfanden“ Hoene und sein Team vor Jahren bereits die Spargelpizza Friedrichshof. Die üppig belegte Spezialität in mehreren Varianten hat außer einem dünnen Teig wenig mit italienischer Pizza zu tun. Der Spargelbelag mit reichlich Käse bestach die Gäste, die sich beim Fest ein Stück vom heißen Blech gönnten, spontan.

Die Folge: Die Schlange am Stand wollte gar nicht enden. Also rüstet Hoene, der leidenschaftlicher Hobbykoch ist, auf. Er baute an den Hofladen eine Profiküche an. Hier produziert die Crew seitdem zur Spargelzeit täglich viele Bleche der Spezialität, die sofort eingefroren wird und die man zu Hause fertig backt.

Spargelnudeln mit Schinken-Sahne-Sauce Richard Hoene probiert ständig neue Spargelrezepte am eigenen Herd aus. Spargelnudeln mit Schinken sind einer der Klassiker. Das Rezept funktioniert genauso gut mit Räucherlachs, der in gleicher Menge wie der Schinken hinzugefügt wird. Zutaten für zwei Personen: 500 Gramm weißer oder grüner Spargel, 100 Gramm gekochter Schinken (oder Räucherlachs), eine Schalotte, zwei Esslöffel Öl, 200 Milliliter Sahne, 168 Gramm kurze Nudeln (Farfalle, Penne), Salz, Zucker, Cayennepfeffer, ein bis zwei Teelöffel Zitronensaft, ein halbes Bund Schnittlauch, Parmesankäse, gehobelt oder gerieben. Zubereitung: Öl in einer großen Pfanne erhitzen, geschälten weißen oder ungeschälten grünen Spargel in drei Zentimeter große Stücke schneiden, hinzugeben, mit Salz und Zucker abschmecken, fünf Minuten dünsten, Sahne zugießen und garen. Nudeln bissfest kochen, beim Abgießen 150 Milliliter Nudelwasser auffangen. Schinken in Streifen schneiden. Alles in der großen Pfanne mischen, mit Zitronensaft und Cayennepfeffer abschmecken, nach Bedarf Nudelwasser ergänzen und zwei Minuten ziehen lassen. Mit Schnittlauchröllchen und Parmesan bestreut servieren.

„Aber klar, beim Fest 2022 gibt es auch Pizza frisch aus dem Ofen auf die Hand“, verspricht Hoene. „Und wir kochen Spargelsuppe.“ Am Spargel soll es ja nicht mangeln. „Die Ernte 2022 ist nach einem späten Start eine Wucht“, schwärmt der Gutsherr. So fuhr er kürzlich 150 Kilogramm zur Kieler Tafel, damit Menschen mit knappem Budget teilhaben können.

Feuerwehren Altenholz und Molfsee bringen Gäste in Bewegung

Und was ist sonst los? „Viel, ganz viel“, kommt Hoene in Fahrt. Auch für ihn und seine Helfercrew inklusive der Spargel stechenden Saisonkräfte aus Polen, zu denen er seit vielen Jahren ein fast familiäres Verhältnis hat, sticht dieser Tag aus dem landwirtschaftlichen Jahr heraus. Die Mitarbeiter standen Hoene schon in schweren Stunden zur Seite. Um 10 Uhr gibt es in der Halle einen Gottesdienst mit Pastor Okke Breckling-Jensen.

Vor dem Wohnhaus und auf dem gesamten Wirtschaftshof von Gut Friedrichshof in Altenholz sowie im und vor dem Hofladen steigt nach zwei Jahren Corona-Pause am Sonntag, 22. Mai, das große Spargelfest. Quelle: Cornelia D. Mueller

Danach wärmt die Feuerwehrkapelle Molfsee die Gäste schon mal zünftig vor, bevor später zwei Coverbands abwechselnd vom Bühnenwagen aus einheizen. Altenholzer Feuerwehrleute stehen am Grill. An Biergartentischen wird geschmaust. Neben Kaltgetränken gibt es Kaffee, Espresso, Eis und Warleberger Erdbeerkuchen.

Die Blauröcke lassen indes Schwindelfreie mit der Hubbühne 13 Meter in die Lüfte steigen und präsentieren am Boden Wagen wie Gerät. Auch der Gutsbetrieb zeigt und erklärt seine Maschinen. Eine Ausstellung mit Kunst und Handwerk aus der Region findet in einer der Hallen statt. Draußen zeigen die Bogenschützen des MTV Dänischenhagen ihr Können und leiten Neugierige an.

Mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Spargelfest in Altenholz

Kinder dürfen auf kleinen Quads ihre ersten Runden mit Motor drehen, im Mitmachzirkus jonglieren, auf dem Hüpfkissen toben oder unter Anleitung wie früher auf dem Lande Seile drehen. Wer ein Los kauft, gewinnt bei der großen Tombola auf jeden Fall. Vor allem aber sollen ernsthaft kranke Kinder dadurch gewinnen. Den Erlös erhalten die Klinik-Clowns Kiel.

Wer am Sonntag, 22. Mai, von 10 bis 17 Uhr zum Spargelfest will, sollte am besten mit dem Fahrrad oder zu Fuß kommen. Der ein Hektar große Parkplatz, den man nur per Einbahnstraße erreicht und über an einen anderen Weg verlässt, dürfte schnell voll sein. Der Eintritt zum Spargelfest Altenholz ist frei, der Hofladen ist geöffnet.