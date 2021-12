Hütten

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag auf der L 265 Höhe Hütten gekommen. Ein Pkw geriet laut Polizeiangaben aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammen. Dabei wurde ein 73-Jähriger schwer verletzt, er wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

In dem anderen Unfallwagen befanden sich eine 54-Jährige und ihre 26 Jahre alte Tochter, beide Frauen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Welcher der beiden Wagen aus welchem Grund in den Gegenverkehr geriet, war an der Unglücksstelle nicht eindeutig zu klären. Daher wurden Sachverständige hinzugezogen.

An beiden Autos entstand ein Totalschaden, die Höhe wird laut Polizei auf 50 000 Euro geschätzt. Für die Aufräumarbeiten musste die L 265 im Bereich der Unfallstelle bis in den Abend voll gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.