Flintbek

Es ist die dritte Auflage des Schreibwettbewerbs, den Sonja Graumann initiiert. Damit möchte die Mitarbeiterin des Landesjagdverbandes in Flintbek bei den Schülerinnen und Schülern der fünften bis siebten Klassen Interesse an der Natur wecken. Premiere war 2017 — da stand der Wald im Mittelpunkt der Geschichten, 2019 drehte sich alles um die Wiese und nun soll es ins Moor gehen.

Die Form der Einsendungen rund ums Moor ist egal

Dabei ist die Form der Einsendung völlig egal. „Ob Märchen, Krimi, Comic oder gar ein Gedicht, in welche Form unsere angehenden Schriftsteller und Schriftstellerinnen ihr Werk einreichen, das ist egal, nur das Ergebnis zählt“, betont Organisatorin Sonja Graumann.

Unter dem Motto „Mit Papier und Bleistift durch das Moor“ können Arbeiten von ganzen Klassenverbänden, aber auch Einzelbeiträge aus den jeweiligen Schulklassen bei ihr eingereicht werden. Natürlich gibt es wie bei jedem Wettbewerb auch eine kleine Hilfestellung. „Das Hauptthema ist das Moor, aber auf dem Flyer, den ich an den Schulen verteilt habe, sind auch ein paar Beispiele aufgeführt“, verrät Graumann.

Dazu gehört unter anderem „Versunken im Moor“, aber auch „Moorschutz ist Klimaschutz“ oder „Brandgefährlich“ — „Wir haben viele Schulen angeschrieben und auch Flyer beigelegt, dort sind eben auch solche Tipps oder Hinweise zu finden.“ Allerdings seien das nur Anregungen...

„In der Natur gibt es vieles zu entdecken“

Für sie steht fest: „In der Natur gibt es vieles zu entdecken. Mit der Aktion hoffen wir auch, dass junge Menschen der Umwelt und auch den Wildtieren mehr Aufmerksamkeit schenken“, betont Sonja Graumann, die selbst beim Wildtierkataster arbeitet.

Sie freut sich besonders, dass der Wettbewerb auch in diesem Jahr sowohl von den Schulen als auch von den Schülerinnen und Schülern mit großem Interesse und mit viel Aktivität aufgenommen worden ist, denn: „Wir sind bereits vor den Ferien mit dem Aufruf angefangen.“

Das bedeutet im Klartext: Die ersten Rückmeldungen von Schulen sind bereits eingetroffen, „einige Schülerbeiträge mit dem Thema Moor habe ich schon lesen können.“ Für sie steht fest: „Das verdeutlich, dass das Interesse der Schülerinnen und Schüler an der sprachlichen Gestaltung ihrer Gedanken zu der sie umgebenden Natur und zu ihrer Umwelt sowie Fantasie und Fleiß während des zurückliegenden Jahres mit äußerst ungünstigen Schulbedingungen nicht gänzlich nachgelassen haben.“

Die besten Beiträge gewinnen einen Ausflug

„Das halten wir gegenwärtig durchaus für einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der naturwissenschaftlichen Bildung und Erziehung und der damit verbundenen Arbeit in den Schulen“, fügt sie hinzu. „Bereits mit den ersten Beiträgen in diesem Jahr, aber auch aus den Erfahrungen der Vorjahre, können wir von einer beeindruckenden Resonanz, was die Anzahl und ebenso die Qualität der eingereichten Geschichten betrifft, sprechen.“

Die Gewinne können sich sehen lassen, für die besten Beiträge gibt es unter anderem einen Klassenausflug zu gewinnen. Einsendeschluss ist der 30. November, die Werke nimmt Sonja Graumann unter LJV, Böhnhusener Weg 6, 24220 Flintbek oder per E-Mail an schreibwettbewerb@ljv-sh.de entgegen.

Doch nicht nur an Nachwuchs-Schriftsteller und Schriftstellerinnen wird gedacht. „Wir haben einen Podcast mit Namen Waldzauber & Wiesenfreunde, der 14-tägig erscheint und sich ebenfalls an Kinder richtet“, erzählt Graumann. Aktuell läuft die Folge 6 „Leon – Der arme Junge und die Waldtiere & Paula – Das letzte Blatt am Kastanienbaum“, am 27. August kommt die 7. Folge „Caja - Der Wald erzählt mir & Can - Der Wald ist Lebensraum“ heraus.