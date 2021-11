Rendsburg

Mit zweisprachigem Unterricht in eine internationale Zukunft: Mit dem neuen Landeskonzept Bilingualer Unterricht wollen das Bildungsministerium und sein Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) einen Grundstein legen, um Schulen die Attraktivität des bilingualen Unterrichts näherzubringen. Es erschien in der vergangenen Woche.

Bilingualer (kurz: Bili) Unterricht ist Fachunterricht, der in einer Sprache stattfindet, die nicht die Muttersprache der Schüler ist. Die in Schleswig-Holstein am häufigsten so unterrichteten Fächer sind Geografie und Geschichte. Seltener werden auch Naturwissenschaften wie Physik und Biologie auf Englisch angeboten. An berufsbildenden Schulen kommen noch Wirtschaft, Technik und Gesundheit hinzu.

Neues Landeskonzept: Bilinguale Angebote für alle Schularten

Das neue Konzept soll nun dazu beitragen, das Bili-Angebot auf alle Schularten auszuweiten und dabei auch alle Jahrgangsstufen anzusprechen. „Dies kann ein Beitrag dazu sein, die positiven Effekte eines frühen Fremdsprachenerwerbs auch über den Wechsel auf weiterführende Schulen hinaus zu sichern“, heißt es in dem Papier.

Im Jahre 2020 gab es ein Bili-Angebot an 15 Grundschulen, an 47 weiterführenden allgemeinbildenden Schulen sowie an drei berufsbildenden Schulen im Land. In der Primarstufe gehören auch Niederdeutsch und Friesisch zu den Unterrichtssprachen, ansonsten wird ausschließlich auf Englisch unterrichtet.

„Wir wollen die Schulen internationalisieren“, sagt Bildungsministerin Karin Prien. Das Landeskonzept solle Anreize für Schulen sowie Schüler schaffen, Bili-Angebote zu machen und wahrzunehmen. Oliver Sesemann, Landesfachberater in Sachen Bili-Unterricht, dazu: „Das Bili-Angebot galt schon immer für alle Schulen, es war bloß noch nicht so bekannt.“ Mit dem neuen Konzept solle der Zugang deutlich niedrigschwelliger werden.

Auch neu: Die Teilnahme am bilingualen Unterricht soll von nun an mit einem Sprachzertifikat nach dem europäischen Referenzrahmen gewürdigt werden, dem sogenannten Schleswig Holstein International Certificate of Bilingual Proficiency. „Das Konzept hat auch bundesweit Aufmerksamkeit verdient“, so Prien.

Bili-Vorreiter: das Helene-Lange-Gymnasium in Rendsburg

Für die Erarbeitung des Konzept waren am IQSH mehrere Lehrkräfte zusammengekommen, vertreten waren alle allgemein- und berufsbildenden Schulformen. Zu ihnen gehörte auch Dr. Barbara Nerlich vom Helene-Lange-Gymnasium in Rendsburg, die sich bereits während ihrer gesamten Lehrer-Laufbahn für Bili-Unterricht einsetzt. Nerlich hebt die Vorteile von bilingualem Unterricht auch abseits des Spracherwerbs hervor: „Lehrkräfte erklären oft deutlicher, wenn sie nicht in ihrer Muttersprache sprechen.“

„Sprachsensibilität trägt dazu bei, dass die Sachfach-Lernfähigkeit steigt“, bestätigt auch Oliver Sesemann.

Das Helene-Lange-Gymnasium war sowieso sehr früh dabei: Auf das Jahr 1968 datiert das erste Schreiben, das ein Lehrer der Schule ans Bildungsministerium nach Kiel schickte, um sich zu erkundigen, ob er Geografie auf Englisch unterrichten dürfe. Er durfte.

Karin Prien besuchte am Donnerstag zwei Klassen des Rendsburger Gymnasiums und sah sich Ausschnitte des Unterrichts in einer achten sowie einer zehnten Klasse an. Die Schüler zeigten sich überzeugt vom Bili-Unterricht. Auf Nachfrage der Ministerin bestätigten sie, dass sich ihre Englischkenntnisse durch den Unterricht verbessert hätten. Und einen Tipp hatte die Ministerin auch noch für die Schüler: BBC-Radio hören, um das Sprachverständnis zu trainieren. So habe sie selber ihre Englisch-Kenntnisse während ihres mehrsprachigen Studiums verbessert.