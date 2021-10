Landfrauenverein in Bordesholm plant wieder Aktionen und Reisen

Bordesholm

Ausgerüstet mit Schaufeln, Spaten, Handschuhen und 4000 Krokuszwiebeln hatten sich gut ein Dutzend Aktive des Landfrauenvereins Bordesholm und Umgebung an der Klosterkirche zur Pflanzaktion verabredet. Gesponsert wurde die Verschönerung der Klosterinsel von der Gemeinde mit gut 600 Euro. Zunächst ging es um die genauen Pflanzorte für die Frühjahrsblüher. Dafür hatte die frühere Landfrauenvorsitzende Helga Hauschildt aus Mühbrook großformatige Fotos aus dem vergangenen Frühling mitgebracht.

Die Landfrauen hatten in früheren Jahren bereits viele Krokuszwiebeln in den Grünhang zwischen Klosterkirche und Bordesholmer See gepflanzt. „12 000 Krokuszwiebeln sind schon im Boden, das müsste jetzt unsere vierte Aktion sein“, erklärte Helga Hauschildt. Zum Gepäck gehörten aber auch selbst gebackene Kuchen und Thermoskannen mit Kaffee – nach dem Einbuddeln wollten es sich die Akteure im Haus der Kirche gut gehen lassen. Endlich mal wieder: Denn gemütliche Runden musste der 400 Mitglieder zählende Verein ebenso wie viele geplante Aktionen während der Lockdowns ausfallen lassen.

Landfrauen Bordesholm: Seit Juni wieder erste Aktionen

Erst seit Juni starteten zaghaft erste Aktivitäten, die wie Walken oder Radfahren meist draußen organisiert wurden. Im August und Oktober gab es dann die ersten Treffen mit bis zu 70 Landfrauen, aktuell wird am neuen Programm für das nächste Jahr gefeilt. Im Mittelpunkt steht eine Flugreise nach Katalonien und Barcelona im April. „Eigentlich war die Tour jetzt im Frühjahr geplant, aber das hätte nur mit vielen Einschränkungen funktioniert, und das macht dann auch keinen Spaß“, erklärte die dritte Vorsitzende Anke Brandt. Zusammen mit der zweiten Vorsitzenden Rebekka Plagmann aus Groß Buchwald steht die Brüggerin kommissarisch an der Spitze der organisierten Landfrauen – bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Februar.

Vorgesehen ist für August weiterhin eine Mehrtagesfahrradtour an die Müritz. Dazu gibt es Veranstaltungen nach dem Motto „Von Landfrauen für Landfrauen“: Mitglieder zeigen ihren Mitstreiterinnen beispielsweise, wie aus Tetrapak-Verpackungen Taschen gefertigt werden können. Erneut ins Programm gesetzt wird ein Besuch bei einem Pflanzenzucht-Saatbetrieb mit Schwerpunkt auf Raps. „Das ist dann unser dritter Anlauf, weil es während der Corona-Beschränkungen in diesem und im vergangenen Jahr nicht möglich war“, erläuterte Rebekka Plagmann.

Landfrauen: Teilnahme am Weihnachtsmarkt

Fest eingeplant ist auch die Teilnahme am ehrenamtlichen Weihnachtsmarkt in Bordesholm. Die Landfrauen wollen dort wieder viele selbst gemachte Torten und Kuchen für den guten Zweck verkaufen. Statt im Klosterstift werden die süßen Leckereien in diesem Jahr im Haus der Kirche angeboten. Rückblickend auf die Coronakrise freuen sich die Frauen, dass sie sich wieder persönlich begegnen können. Denn Online-Treffen ist ihre Sache nicht. „Das war uns zu unpersönlich, wir brauchen den direkten Draht zueinander“, betonte Anke Brandt. Der Verein ist trotz Corona auch weiter gewachsen, wenn auch nicht in dem Maße wie in den Jahren davor. „Besonders über unsere Walking- und Radfahrangebote kamen neue Mitglieder zu uns“, freute sich Rebekka Plagmann.