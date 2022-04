In Rendsburg ertönt kurz vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein der Gong zum Politboxen: In der Nordmarkhalle liefern sich die Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Grünen und FDP einen verbalen Schlagabtausch. Im Rahmenprogramm gibt es einen echten Boxkampf, Weltmeisterin Regina Halmich kommentiert.