Drei Männer der Freien Wähler treten bei der Landtagswahl 2022 im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in Neumünster an. Joachim Orth will im Wahlkreis 8 in Eckernförde gewählt werden, Holger Steffen in Wahlkreis 9 in Rendsburg-Ost und Jim Schreiber im Wahlkreis 10 Rendsburg.