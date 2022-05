Rendsburg

Mit zehn Kandidatinnen und Kandidaten ist das Bewerberfeld um das Direktmandat im Wahlkreis 10 Rendsburg bei dieser Landtagswahl in Schleswig-Holstein besonders groß. Das gilt allerdings nicht für die Wahrscheinlichkeit, neben CDU und SPD aus Rendsburg in das Landeshaus einzuziehen. Diese acht Frauen und Männer wollen es trotzdem wissen:

Für die Grünen, vor drei Jahren drittstärkste Kraft im Wahlkreis, tritt am 8. Mai Lea Reimann an. Die 27-jährige Software-Entwicklerin kommt aus Büdelsdorf. Durch ihre Teilnahme an Fridays-for-Future-Protesten wurde sie politisiert, trat im vergangenen Jahr den Grünen bei. Sie will jungen Menschen aus der Region eine Stimme geben. Reimann steht auf Listenplatz 41 ihrer Partei.

Landtagswahl in SH: Zehn Bewerber um Direktmandat im Wahlkreis Rendsburg

Matthias Dobbrunz tritt für die Liberalen zu Landtagswahl an. Er engagiert sich seit 2017 als bürgerliches Mitglied im Sozialausschuss der Stadt Rendsburg. In der FDP will er mit dem Klischee brechen, dass sich dort nur Zahnärzte und Anwälte engagieren. Der FDP-Politiker, Jahrgang 1965, ist gelernter Handwerker. Er steht auf Listenplatz 22 seiner Partei.

Andreas Vollstedt vom SSW ist der einzige der weiteren Kandidaten, der sich bereits vor fünf Jahren um ein Mandat für seine Partei im Wahlkreis 10 beworben hat. Bislang Fraktionsvorsitzender des SSW in der Rendsburger Ratsversammlung, möchte der Unternehmer, der mit Antiquitäten handelt und Möbel restauriert, künftig die Interessen der Partei der dänischen Minderheit in Kiel vertreten. Vollstedt, 1963 geboren, steht auf Listenplatz 15.

Kandidat der Linkspartei ist der 22-jährige Politik-Student Maximilian Reimers. Im Kreistag von Rendsburg-Eckernförde setzte er sich zuletzt für einen Erhalt der Imland-Klinik an beiden Standorten ein. Zu seinem politischen Engagement ist Reimers ebenfalls über Fridays for Future gekommen. In seiner Partei steht er auf Listenplatz 12.

Im Wahlkreis 10 Rendsburg treten außerdem noch Sven Chilla für die AfD, Kjell Schmidt (Zukunft), Jim Schreiber (Freie Wähler) und Holger Thiesen (Die Basis) an. Gemein haben alle weiteren Kandidaten, dass sie aufgrund der erwarteten Stimmenanteile für ihre Parteien oder wenig aussichtsreicher Listenplätze höchstwahrscheinlich nicht in den Landtag einziehen werden.