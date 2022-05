Rendsburg

Den Kern des Wahlkreises 10 Rendsburg bilden die Städte Rendsburg und Büdelsdorf, es gehören aber auch die Ämter Fockbek, Eiderkanal, Hohner Harde und Jevenstedt mit dazu. Stadt und Land ergänzen sich, auch wenn manchmal nicht nur Baustellen die Überwindung von Eider und Kanal erschweren. Thema ist immer wieder der Finanzausgleich zwischen dem Mittelzentrum Rendsburg und seinen umliegenden Kommunen.

Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai kämpfen zehn Kandidatinnen und Kandidaten um das Direktmandat im Wahlkreis. Zwei von ihnen haben gute Chancen, entweder als direkt gewählte Abgeordnete oder über die Landesliste in das Parlament einzuziehen.

Landtagswahl Schleswig-Holstein: Wahlkreis Rendsburg vereint Gegensätze

Newcomerin Rixa Kleinschmit schickt sich an, das Direktmandat von Vorgänger Hans Hinrich Neve für die CDU zu verteidigen. Mit Kai Dolgner kommt ihr vermutlich größter Mitbewerber von der SPD. Er sitzt bereits seit 2009 in Kiel, konnte bislang allerdings immer nur über die Liste in das Landeshaus einziehen.

Kleinschmit will der Partei ein modernes Gesicht geben, vereint gleich in mehrerer Hinsicht die Herausforderungen des Wahlkreises in ihrer Person. Aus ihrem Studium und der Berufstätigkeit kennt sie sowohl die Stadt als auch das Land. „Darum liegt mir die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse am Herzen“, sagt sie.

Das gilt ebenso wie für die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, hat sie doch als Mutter in Vollzeit gearbeitet. „Gut ausgebildete Frauen müssen der Wirtschaft zur Verfügung stehen – wenn sie es wollen.“

Die Wahl am Sonntag wird zeigen, ob Kleinschmit in die Fußstapfen ihres Vorgängers Hans Hinrich Neve treten kann. Er hatte 2017 im Wahlkreis Rendsburg zuletzt sein bestes Ergebnis eingefahren und war mit 40 Prozent der Erststimmen zum dritten Mal in das Landeshaus gewählt worden. Kai Dolgner erzielte damals mit 32,2 Prozent ebenfalls ein Ergebnis deutlich über dem Zweitstimmen-Anteil seiner Partei.

2017 gewann Hans Hinrich Neve deutlich Im Wahlkreis Rendsburg sind etwa 66 000 Menschen ab 16 Jahren zum Wählen aufgerufen. Bei der Landtagswahl 2017 gewann der CDU-Bewerber Hans Hinrich Neve mit 40 Prozent der Erststimmen. Mitbewerber Kai Dolgner von der SPD erhielt 32,2 Prozent der Kreuze. Der langjährige Landtagsabgeordnete Neve verzichtete dieses Jahr auf eine erneute Kandidatur. Ihm möchte für die CDU Rixa Kleinschmit nachfolgen. SPD-Mitbewerber Dolgner, der über die Landesliste in das Parlament eingezogen ist, tritt erneut an, ebenso wie Andreas Vollstedt vom SSW. Für alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten ist es das erste Mal im Wahlkreis 10. Vor fünf Jahren erhielt hier Marret Bohn von den Grünen 8,2 Prozent der Erststimmen, FDP-Kandidat Henry Deising 5,3 Prozent. Frank Legrum (AfD) erhielt 5 Prozent, Andreas Vollstedt vom SSW konnte 3,9 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, Volker Lindenau von der Linkspartei 2,9. Pirat Sven Bielawa erhielt 1,5 Prozent, Arne-Olaf Jöhnk von den Freien Wählern 0,7 Prozent und Rolf Stypmann von den Liberal-Konservativen Reformern 0,2 Prozent.

Was den Wohnort angeht, ist es von Kleinschmit nur ein Katzensprung zu ihrem Herausforderer von der SPD. Kai Dolgner wohnt in Osterrönfeld, sitzt seit 13 Jahren für seine Partei im Landtag. Sein kommunalpolitisches Engagement in Kreis Rendsburg-Eckernförde reicht aber noch viel weiter zurück. Von 1994 bis 2021 war der SPD-Politiker im Kreistag aktiv, dort zuletzt als Vorsitzender seiner Fraktion. Seit er im vergangenen Jahr in den Landesvorstand der SPD gewählt wurde, konzentriert er sich auf die Landespolitik.

„Schleswig-Holstein hat eine Schlüsselrolle bei der Energiewende“, ist der SPD-Politiker überzeugt. Diese gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten, ist eines der Ziele von Kai Dolgner. Tariftreue und das Zahlen von Mindestlöhnen sind für ihn Grundbedingung für öffentliche Aufträge.

Außerdem macht sich der überzeugte Wissenschaftler stark für Bildungs- und Sozialpolitik. Die wirke als Prävention besser als Sicherheitsgesetze. Um dem Fachkräftemangel in den Naturwissenschaften und dem Handwerk zu begegnen, will sich Dolgner dafür einsetzen, ein Interesse dafür schon vor der Pubertät zu vermitteln. „Es nützt nichts, wenn Mädchen später zum Girls’ Day kommen und darauf schon keine Lust mehr haben“, so Dolgner.