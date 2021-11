Eckernförde

Der Verkehr in der Innenstadt bewegt weiterhin die Gemüter in Eckernförde. Seit Montag ist die Langebrückstraße für Autofahrer gesperrt. Die neue Park-Regelung in der City des Ostseebades soll hingegen im Bauausschuss am Dienstag, 2. November, noch einmal zum Thema werden.

Manch einer wollte es am ersten Tag noch nicht wahrhaben und fuhr trotz der Schilder in die Langebrückstraße hinein. Doch spätestens Höhe Ochsenkopf war Schluss – und das Umdrehen wurde zum Problem. Denn eine reguläre Wendemöglichkeit besteht nicht. Keine Schwierigkeiten haben hingegen Fußgänger und Radfahrer. Sie dürfen die Langebrückstraße weiterhin passieren.

Langebrückstraße bleibt bis Ende März gesperrt

Grund für die Sperrung ist der barrierefreie Ausbau der angrenzenden Nicolaistraße, der jetzt beginnt. Für die Materialzulieferung und den Bauhof für die Baustelle muss die Langebrückstraße in Anspruch genommen werden. Daran werden sich die Autofahrer vorerst gewöhnen müssen. Nach Angaben der Stadtverwaltung bleibt die Langebrückstraße für sie noch bis Ende März gesperrt. Nur an Wochenenden sind Lockerungen mit einer Einbahnstraßenregelung geplant.

Unterdessen kommt Bewegung in die neue Park-Regelung in Eckernförde. Kritik an der Reduzierung öffentlicher Parkplätze in der Innenstadt und kostenfreier Stellflächen am Rand kam vor allem von anliegenden Geschäftsleuten und Praxen. Im Bauausschuss am Dienstag kommt das Thema noch einmal auf die Tagesordnung.

Anträge von drei Parteien zur neuen Park-Regelung

Die SPD hat bereits für die Sitzung einen Antrag auf Bürgerbeteiligung zur neuen Park-Struktur gestellt. Mit einem ähnlichen Antrag waren die Sozialdemokraten im vergangenen Jahr gescheitert. Eine Ende 2020 geplante Einwohnerversammlung zum Thema Parken fiel aufgrund der Corona-Pandemie aus.

Ein ergänzender Antrag kommt jetzt von Grünen und Linken. Sie regen an, in der Langebrückstraße, in der Kieler-Straße-Süd und in der Bahnhofsstraße jeweils drei Kurzzeit-Parkplätze (30 Minuten) für Hol- und Bringedienste zwischen 8 und 18 Uhr einzurichten. So sollen vor allem Praxen und Apotheken besser erreichbar sein, gleichzeitig aber das Ziel einer Verkehrsberuhigung der Innenstadt und der Reduzierung des Parksuchverkehrs nicht aus den Augen verloren werden.

Neue Beratung der Lage im Frühjahr

Die beiden Fraktionen sprechen sich außerdem für eine Befragung der betroffenen Unternehmer und Ärzte aus, um den Bedarf an Dauerparkplätzen zu ermitteln. Mit der Unterstützung der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH, so heißt es im Antrag weiter, sollen zudem die Bürger per Faltblatt über gebührenpflichtige und kostenfreie Parkplätze im Zentrum sowie über die besonderen Regelungen für Anwohnerparkplätze informiert werden.

Generell soll die neue Park-Regelung bis zum Frühjahr beobachtet und ausgewertet werden. Anschließend könne der Bauausschuss über eine Fortführung oder mögliche Änderungen beraten. Der kommende Bauausschuss beginnt am Dienstag, 2. November, um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses.