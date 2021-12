Langwedel

Anja Lehmann vom Sportverein Langwedel lädt dieses Jahr wieder zum Silvesterlauf ein. Am Freitag, 31. Dezember, startet der Lauf um 11 Uhr an der Sporthalle, Am Sportplatz 1.

Die Runde durch die Gemeinde ist für Breitensportlerinnen und -sportler zu schaffen. Für die Läufer ist eine 6,5 Kilometer lange Strecke ausgewiesen, die Walking-Runde ist fünf Kilometer lang. Beim letzten Lauf 2021 gibt es keine Zeitnahme, erinnert Anja Lehmann Sportler, die Laufpunkte sammeln wollen.

Lesen Sie auch Storchenkiste: Automat liefert 24 Stunden Milch und Honig

Für das offene Angebot unter freiem Himmel ist kein Impf- oder Testnachweis nötig, erklärt Vereinsvorsitzender Rudi Schmedemann. Es gilt Null-G. Alle Laufbegeisterten sind willkommen, keiner ist ausgeschlossen. Die Umkleideräume und Duschen im Sportheim können benutzt werden. Im Gebäude gilt laut Landesverordnung jedoch die Zwei-G-Regel.

Im Anschluss an die Laufrunde ist am Ziel ein Imbiss geplant. Draußen, hinter dem Sportheim, wird gegrillt, es gibt heißen Punsch. Hoffnung von Anja Lehmann für die gemütliche Runde mit sicherem Abstand: „Wir lassen 2021 Revue passieren und schmieden Pläne für 2022.“

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

2020 hatte der SV Langwedel den traditionellen Lauf zum Jahresende wegen der damals geltenden Coronabeschränkungen abgesagt.