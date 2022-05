Langwedel

My Enso, eine bundesweite, genossenschaftsbasierte Nahversorgungskette mit Internet-Bestellservice, plant ein Lebensmittelgeschäft in Langwedel. Die Freude über die Entscheidung des Unternehmens ist Bürgermeister Markus Heerdegen anzumerken. Mit dem Tante-Enso-Laden sollen auch ein Café und eine Poststation öffnen.

Am 10. Mai erwartet Bürgermeister Markus Heerdegen einen My-Enso-Vertreter zum Ortstermin in Langwedel. Die Lage des zukünftigen Geschäfts soll ermittelt werden. Es gibt sowohl Grundstücke für einen Neubau als auch vorhandene Gebäude, in die ein Laden einziehen könnte. Insgesamt stehen vier Möglichkeiten zur Auswahl. „Man muss gucken, das alles passt und es genug Parkplätze gibt“, berichtet Markus Heerdegen. Er sei zuversichtlich. „Ich denke, wir kriegen das hin.“

Wie geht es weiter, wenn der Standort gefunden ist? Bei einem Neubau würde voraussichtlich ein Jahr vergehen, bevor das Geschäft eröffnet. Bei einem Umbau eines vorhandenen Gebäudes ginge es schneller. „Eventuell bekommen wir als Zwischenlösung vorher eine Freilufthalle“, sagt Heerdegen. Klar sei: „Die wollen unbedingt loslegen.“

Das Genossenschaftskonzept der Tante-Enso-Läden hatte My-Enso-Geschäftsführer Thorsten Bausch im März auf einer Einwohnerversammlung in der Sporthalle vorgestellt. Das Unternehmen vergibt für je 100 Euro Genossenschaftsanteile für Tante-Enso-Läden. Finden sich mindestens 300 Anteilsnehmerinnen und -nehmer, nimmt My Enso Planungen für einen neuen Laden auf.

Über Anteilsverkauf wird das Interesse an Nahversorgung vorab gecheckt

Über den Anteilsverkauf checkt das Unternehmen vorab den Rückhalt, den ein Lebensmittelgeschäft in der Region haben könnte. Langwedel samt der umliegenden Dörfer übertrafen die Mindestanzahl: Über 500 Anteile wurden gezeichnet, berichtet Markus Heerdegen.

„Es ist weiterhin möglich, Anteile zu erwerben“, sagt Bürgermeister Heerdegen. Teilhaberinnen und Teilhaber verfügen über zwei Vorteile: Wer für mindestens 50 Euro einkauft, erhält eine Fünf-Euro-Gutschrift. Die Anteile werden jedes Jahr mit fünf Prozent verzinst.

Zwei Jahre Vorarbeit von der Gemeindevertretung und von Markus Heerdegen stecken im Projekt, mit dem die Nahversorgung im Dorf verbessert, die Lebensqualität erhöht und ein neuer Treffpunkt geschaffen werden soll. Ältere könnten zudem zu Fuß zum Einkaufen gehen, statt für ein Kilo Kartoffeln in den Bus nach Nortorf zu steigen.

Einkaufen ist 24 Stunden möglich

Tante Enso klingt nur so nostalgisch wie Tante Emma: Diese Läden arbeiten mit einem modernen und persönlichen Verkaufskonzept. Sie sind 24 Stunden geöffnet. Jeder, der dort einkaufen will, erhält kostenlos eine Schlüsselkarte. Ist kein Personal da, kann an digitalen Kassen gezahlt werden. Persönlicher Kontakt am Ladentresen ist zu bestimmten Zeiten aber möglich: Jeweils fünf Stunden am Tag sollen Angestellte im Geschäft und im Café arbeiten.

Das Unternehmen bietet zudem einen Online-Lebensmittelbestellservice an. Teilhaberinnen und Teilhaber können Wunschartikel ins 3500 Artikel umfassende Sortiment aufnehmen lassen. Bedingung, die Thorsten Bausch nannte: Mindestens zehn Leute müssen den gleichen Wunsch äußern.

Für Bürgermeister Heerdegen erfüllt sich mit dem Lebensmittelladen ein Ziel, das er für sein Dorf erreichen wollte: „Ich habe das Wahlversprechen abgegeben, dass die Nahversorgung im Dorf besser wird.“ Wenn Tante Enso bald öffnen sollte, hätte er dies in seiner ersten Amtszeit geschafft.