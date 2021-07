Kronshagen

Schwimmunterricht, Wassergewöhnung im Kleinkindalter, Wassergymnastik oder Rehasport: Für all diese Angebote war in den vergangenen 16 Monaten in Kronshagen kein Platz. Denn das Lehrschwimmbecken blieb geschlossen.

Schwimmbäder sind in der Corona-Zeit besonders betroffen. Erst Mitte Juni gab es für Öffnungen grünes Licht von der schleswig-holsteinischen Landesregierung. In Kronshagen muss man sich noch etwas gedulden. Derzeit sind Wartungsarbeiten im Gange. Doch das größere Thema ist die Lüftung. „Unsere Anlage war faktisch nicht coronakonform“, sagt Bürgermeister Ingo Sander (CDU). Bereits zu Beginn der Pandemie habe es vom Land eine Liste mit zulässigen Lüftungsanlagen gegeben. Doch das Kronshagener Modell arbeitete nicht „raumluftunabhängig“, erklärt Sander.

Nach 17 Monaten Sperrung soll das Lehrschwimmbecken wieder öffnen

Aufgrund des mangelhaften Luftaustausches und der Verteilung der Aerosole im Hallenbereich war relativ schnell klar, dass die Anlage im Lehrschwimmbecken ersetzt werden musste. Durch die Corona-Lage und entsprechende Landesverordnungen habe aber kein Zeitdruck bestanden, sagt der Bürgermeister. „Wir sind froh, die Sommerferien nun für den Austausch nutzen zu können“, ergänzt er. Eine Öffnung des Beckens für den regulären Betrieb ist für Mitte August vorgesehen – 17 Monate nach der Schließung im März 2020.

Die alte Lüftungsanlage im Lehrschwimmbecken ist mittlerweile ausgebaut. Die Gesamtkosten für die neue belaufen sich auf 93.000 Euro. Über ein Bundesprogramm erhofft sich die Gemeinde eine Förderung von bis zu 80 Prozent. Einer Förderung bedarf es auch bei den Schwimmfähigkeiten der Kronshagener Kinder. Schule und DLRG blieb über Monate die Möglichkeit von Schwimmunterricht verwehrt. „Dass beide schnellstmöglich wieder anfangen, muss mit Priorität angegangen werden. Viele Kinder haben zuletzt nicht schwimmen lernen können. Das ist ein Problem und auch gefährlich“, sagt der Bürgermeister.

TSV Kronshagen sucht qualifiziertes Schwimmpersonal

Vor dem gleichen Dilemma steht der TSV Kronshagen. Von der Wassergewöhnung für Kleinkinder über Schwimmschulungen, Seepferdchenkursen, diversen Wassergymnastik-Angeboten bis zu Freizeit- und Rehasportgruppen reicht das Angebot des Sportvereins in normalen Zeiten. In den vergangenen 16 Monaten musste alles ersatzlos ausfallen. „Wir haben uns bemüht, in andere Schwimmbecken auszuweichen. Doch wir haben keine Möglichkeiten gefunden. Alle waren ausgebucht“, sagt TSVK-Vorsitzender Peter Rinio.

Doch auch wenn Mitte August wieder Wasser in das Kronshagener Becken fließt, müssen sich die TSVK-Mitglieder gedulden. Denn der Verein ist laut Iris Fehrle von der TSVK-Geschäftsstelle auf der Suche nach geschultem Personal. Auch wenn das Wasser flach ist und die Wellen der Nordsee fehlen, muss bei Angeboten im Lehrschwimmbecken eine Person mit einem Rettungsschwimmschein anwesend sein. In der Vergangenheit war diese Vorgabe nicht allen Beteiligten bewusst, doch jetzt will man ihr von Vereinsseite ausnahmslos nachkommen.

Sowohl innerhalb der Mitglieder als auch beim DLRG versucht der Verein nun, geschultes Personal zu finden. „Wir müssen jetzt abfragen und gucken, wo wir Personen einsetzen können, und welche Kurse dann wieder stattfinden können“, sagt Fehrle. Und auch die Schwimmkurse sollen zukünftig nur noch von Übungsleitern mit einem lizensierten Schwimmlehrschein geleitet werden. Das soll die Qualität der Kurse sichern. Zudem waren dem Verein zuletzt zwei Schwimmtrainer altersbedingt abgesprungen, ergänzt Fehrle.

Wenn das Lehrschwimmbecken wieder freigegeben ist, können somit zunächst nur die TSVK-Kurse starten, bei denen die entsprechenden Qualifikationen und Lizenzen vorliegen. „Wir hoffen, dass wir bis zum Zeitraum der Herbstferien wieder alles anbieten können“, sagt Fehrle. Wichtig wäre auch, dass das Lehrschwimmbecken in den Herbstferien geöffnet bleibe, ergänzt sie. So könnten Versäumnisse bei den Kindern über Kompaktkurse schneller aufgeholt werden.