Eckernförde

Autofahrer müssen sich ein letztes Mal auf Verkehrsbehinderungen im Zuge der Sanierung der Bundesstraße B203 zwischen Groß Wittensee und Eckernförde einstellen. Von Freitagnachmittag bis Montag früh wird die Fahrbahndecke des Kreisverkehrs am Domsland/Marienthaler Straße erneuert. Dafür wird der Kreisel gesperrt.

Seit Mitte August muss der Verkehr zwischen Groß Wittensee und Eckernförde Umwege in Kauf nehmen. Seit knapp zwei Monaten wird die marode Fahrbahndecke der B203 in diesem Teilabschnitt saniert. Doch die Arbeiten haben bald ein Ende. Letzter Bauabschnitt ist der Kreisverkehr am Ortseingang von Eckernförde, teilt der für die Bundesstraße zuständige Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit.

Umleitungen für Nah- und Fernverkehr

Dafür muss der Domsland-Kreisel von Freitag, 8. Oktober, 17 Uhr, bis Montag, 11. Oktober, 6 Uhr, voll gesperrt werden. Dies sei aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Schutzes für die Bauarbeiter und der Bauqualität erforderlich, erläutert der Landesbetrieb. Da die Arbeiten vom Wetter abhängig sind, sind terminliche Verschiebungen möglich.

Für den Fernverkehr ist eine Umleitung in Richtung Eckernförde von der A7-Anschlussstelle Owschlag über die L265 bis nach Eckernförde und umgekehrt ausgeschildert. Für den Nahverkehr führen die Umleitungen von Eckernförde entweder über die L42 nach Haby sowie die K78 nach Groß Wittensee oder über die L265 und die K51 Richtung Groß Wittensee und umgekehrt.

Provisorische Zufahrten für Anlieger

Da am Kreisverkehr auch das Wohngebiet Domsland und das Gewerbegebiet Marienthaler Straße angebunden sind, werden für Anlieger während der Sperrung provisorische Zufahrten in Richtung Eckernförde für Fahrzeuge bis maximal 3,5 Tonnen hergestellt. Eine mobile Ampel regelt an dieser Stelle den Verkehr. Der Landesbetrieb bittet darum, die provisorische Zufahrt aufgrund der geringen Aufnahmekapazität nur für unbedingt notwendige Fahrten zu nutzen.

Die Gesamtkosten für die Sanierung der B203 und des Radweges zwischen Groß Wittensee und Eckernförde belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro, die vom Bund getragen werden. Nach der Fertigstellung des Kreisverkehrs als letzter Bauabschnitt wird die B203 voraussichtlich ab Montag, 11. Oktober, für den Verkehr freigegeben. Dann heißt es wieder: freie Fahrt zwischen Eckernförde und Rendsburg.