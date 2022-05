Altenholz

Nach fast zwölfjähriger Amtszeit tritt der Altenholzer Bürgermeister Carlo Ehrich nicht erneut zu Wahl an. Stattdessen können Altenholzerinnen und Altenholzer am 8. Mai 2022 zwischen drei Kandidaten entscheiden: Mike Buchau (CDU, auch unterstützt von der FDP), Matthias Fehrke (parteilos, für die AWG) und André Wilkens (SPD).

Wer von ihnen wird 2022 als Gewinner der Bürgermeisterwahl in Altenholz hervorgehen? Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. 8347 Altenholzerinnen und Altenholzer ab 16 Jahren sind aufgerufen, bei der Bürgermeisterwahl in Altenholz abzustimmen. Unsere Reporterinnen und Reporter sind vor Ort und berichten am Tag der Entscheidung live im Wahl-Ticker.

Liveblog: Bürgermeisterwahl Altenholz am 8. Mai 2022

8. Mai 2022 – Der Superwahltag in Altenholz mit Bürgermeisterwahl und Landtagswahl

Zusätzlich findet am 8. Mai 2022 auch die Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt. Die Menschen in Altenholz dürfen daher gleich zwei Wahlzettel ausfüllen.