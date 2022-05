Liveblog zur Bürgermeisterwahl in Altenholz: Mike Buchau und Matthias Fehrke müssen in die Stichwahl 

Altenholz

Nach fast zwölfjähriger Amtszeit trat der Altenholzer Bürgermeister Carlo Ehrich nicht erneut zu Wahl an. Stattdessen konnten Altenholzerinnen und Altenholzer am 8. Mai 2022 zwischen drei Kandidaten entscheiden: Mike Buchau (CDU, auch unterstützt von der FDP), Matthias Fehrke (parteilos, für die AWG) und André Wilkens (SPD).

Die Wahllokale waren am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. 8347 Altenholzerinnen und Altenholzer ab 16 Jahren waren aufgerufen, bei der Bürgermeisterwahl in Altenholz abzustimmen. Die meisten Stimmen erhielten Mike Buchau (44,63 Prozent) und Matthias Fehrke (31,32 Prozent), sie treten in einer Stichwahl am 22. Mai 2022 erneut gegeneinander an.

Liveblog: Bürgermeisterwahl Altenholz am 8. Mai 2022

Aktuelles zur Wahl live verfolgen – Wahltrends, Informationen, Hintergründe und mehr.

+++ Es kommt zur Stichwahl +++

In Altenholz steht das vorläufige amtliche Endergebnis: Mike Buchau, der Kandidat von CDU und FDP, und der von der AWG nominierte parteilose Matthias Fehrke treten am 22. Mai zur Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Altenholz an. Insgesamt stimmten 44,63 Prozent der Wählerinnen und Wähler für Mike Buchau. Matthias Fehrke kam auf einen Stimmenanteil von 31,32 Prozent. SPD-Kandidat André Wilkens schaffte es mit 24,05 Prozent nicht in die Stichwahl.

+++ So hat der Wahlkreis 4 abgestimmt +++



Mike Buchau,der Kandidat von CDU und FDP, liegt auch im Wahlkreis 4 vorne. Hier kommt er auf 45,2 Prozent der Stimmen. Matthias Fehrke holt hier auf glatte 31 Prozent. Der parteilose Bewerber wurde von der AWG nominiert. André Wilkens (SPD) bekam hier 23,8 Prozent der Stimmen.

+++ Mike Buchau im Wahlkreis 5 vorne +++



In Altenholz ist ein weiterer Wahlkreis ausgezählt. Wieder liegt CDU-Mann Mike Buchau vorne, der auch von der FDP unterstützt wird.Er holt hier 38,81 Prozent der Stimmen. Der von der AWG nominierte parteilose Matthias Fehrke kommt auf 28,74Prozent. Rang zwei geht diesmal an André Wilkens,den SPD-Kandidaten aus Kiel. Er holte im Wahlkreis 5 insgesamt 32,45 Prozent.

+++ Der erste Wahlbezirk ist ausgezählt +++

In Altenholz ist der erste von fünf Wahlbezirken zur Bürgermeisterwahl in Altenholz ausgezählt. Im Bezirk Klausdorf gingen 45,5 Prozent der Stimmen an Mike Buchau (CDU, auch unterstützt von der FDP). Auf den unabhängigen Bewerber Matthias Fehrke, der für die AWG ins Rennen ging, entfielen 31,56 Prozent der Stimmen. André Wilkens (SPD) kam hier auf 22,92 Prozent der Stimmen.

+++ Altenholz: Auszählung läuft +++



Im Ratssaal Altenholz ist man auf Besucher vorbereitet. Im großen Fernseher laufen politische Analysen zur Landtagswahl. Erst wenn die ausgezählt ist, werden die Urnen zur Bürgermeisterwahl geöffnet. Vor 20 Uhr rechnet aber keiner damit.

+++ Wahllokale sind geschlossen +++

Die Wahllokale in Altenholz sind geschlossen. Nun werden die Stimmen ausgezählt.



+++ Zwischenstand: Knapp 70 Prozent der Wahlberechtigten haben gewählt +++



Der letzte Zwischenstand vor Schließung der Wahllokale zeigt eine deutlich höhere Wahlbeteiligung als 2016: Knapp 70 Prozent Wahlbeteiligung zählte die Gemeinde Altenholz (Zwischenstand erhoben: 16.30 Uhr). Damit liegt die Wahlbeteiligung bereits eineinhalb Stunden vor Schließung der Wahllokale 20 Prozent über der Beteiligung bei der vergangenen Bürgermeisterwahl.

+++ André Wilkens darf nur Landtag wählen +++



Der dritte Kandidat für das Amt im Rathaus in Altenholz darf seine Stimme bei der Bürgermeisterwahl nicht abgeben. André Wilkens (SPD) ist Kieler und muss deshalb sein Stimmrecht in der Landeshauptstadt wahrnehmen. Dort darf er nur für die Landtagswahl an die Urne treten.

+++ Matthias Fehrke war an der Wahlurne +++



In Begleitung seiner Ehefrau war Bürgermeisterkandidat Matthias Fehrke (Wählergemeinschaft Altenholz) am Mittag wählen. „Bei drei Kandidaten ist die Wahrscheinlichkeit für eine Stichwahl sehr hoch“, sagt Fehrke. Angesichts dessen zeigt er sich optimistisch: „Ich sehe mich in der Stichwahl.“

Heute Abend wird auf jeden Fall mit Familie, Freunden und der Wählergemeinschaft Altenholz gefeiert - egal, wie zu später Stunde das Wahlergebnis ausfallen wird. „Das ist einfach ein Dankeschön an alle, weil mir viele geholfen haben.“

+++ Landtagswahl liegt leicht in Führung +++



Laut des ersten Zwischenstands (10.30 Uhr) liegt die Wahlbeteiligung zur Landtagswahl leicht über jener zur Bürgermeisterwahl. 9,98 Prozent der Bürgerinnen und Bürger hatten bis zu dieser Zeit ihre Stimme für den neuen Landtag abgegeben, so eine Sprecherin der Gemeinde Altenholz. Dagegen hatten 9,75 Prozent der Wählerinnen und Wähler den Wahlschein zur Bürgermeisterwahl in die Urne geworfen.

+++ Kandidat Mike Buchau hat gewählt +++



Bürgermeisterkandidat Mike Buchau (CDU) hat am Vormittag in der Claus-Rixen-Schule in Altenholz-Klausdorf gewählt.

Das Datum der Bürgermeisterwahl sei extra auf den Tag der Landtagswahlen gelegt worden. „So müssen die Wählerinnen und Wähler nur einmal los“, sagt Buchau. Die dadurch vermutlich höhere Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl - 2016 lag sie bei 50,78 Prozent - komme allen Kandidaten zugute. „Je mehr Wahlbeteiligung, desto repräsentativer das Ergebnis.“

Unabhängig vom Wahlausgang werde Buchau heute nicht feiern - wegen der Landtagswahl werden die Stimmen der Bürgermeisterwahl erst spät ausgezählt.

+++ Die Wähler stehen Schlange +++



In der Claus-Rixen-Schule in Altenholz-Klausdorf stehen die Wählerinnen und Wähler Schlange.

+++ 12 Jahre im Amt: Warum Bürgermeister Carlo Ehrich nicht mehr antritt +++





+++ Wahllokale sind geöffnet +++

Bis 18 Uhr haben die Wählerinnen und Wähler in Altenholz heute Zeit, ihre Stimme abzugeben



+++ Die drei Kandidaten im Porträt +++



8. Mai 2022 – Der Superwahltag in Altenholz mit Bürgermeisterwahl und Landtagswahl

Zusätzlich findet am 8. Mai 2022 auch die Landtagswahl in Schleswig-Holstein statt. Die Menschen in Altenholz dürfen daher gleich zwei Wahlzettel ausfüllen.