Eigentlich wollte der Madrigalchor 2020 anlässlich seines 30. Geburtstags mehrere Festkonzerte geben. Daraus wurde nichts. Die Corona-Pandemie sorgte im März 2020 dafür, dass auch das kulturelle Leben heruntergefahren wurde. Am Wochenende will der Chor sein geplantes Programm präsentieren.

Madrigalchor Kiel holt Geburtstagskonzert auch in Bordesholm nach

