Marie Alix Herzogin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg ist tot

„Am 1. November 2021 ist Marie Alix Herzogin zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg im Kreise ihrer vier Kinder in ihrem Zuhause auf Gut Bienebek nach langer Krankheit im 99. Lebensjahr sanft entschlafen.“ Diese Nachricht des ältesten Sohns Christoph Prinz zu Schleswig-Holstein im Namen der Familie hat landesweit Trauer ausgelöst.

Die Verstorbene entstammt dem deutschen Hochadel. Geboren wurde sie am 2. April 1923 als Marie Alix Prinzessin zu Schaumburg-Lippe in Bückeburg als Tochter von Stephan Prinz zu Schaumburg-Lippe und Ingeborg Alix Herzogin von Oldenburg. Da ihr Vater Diplomat war, wuchs sie in Sofia, Rom, Rio de Janeiro, Buenos Aires und Santiago de Chile auf.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte sie in Lensahn bei ihrer Oldenburger Familie. In Bienebek wurde sie nach der Hochzeit mit Peter Herzog zu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg am 9. Oktober 1947 heimisch.

Herzogin zeigte soziales Engagement

Ihr soziales Engagement zeigte sich bereits 1949. Damals wirkte sie bei der Gründung der Stiftung Louisenlund zur Bildung und Erziehung mit. Der Arbeit im international bekannten Elite-Internat blieb sie bis in hohe Alter unter anderem als Mitglied der Kuratoriums der Stiftung und als Patronin der Schule verbunden. Verbürgt ist, dass sie mit Kindern und Jugendlichen im Sommer Wettbewerbe im Kirschkern-Weitspucken startete.

1993 startete sie die jährlichen Hilfstransporte von Louisenlund aus nach Russland ins ehemalige Ostpreußen. „Diese Reisen wurden für Generationen von Louisenlunder Schülern zu wegweisenden Erfahrungen“, so die Familie.

Ihr soziales Engagement zeigte sich auch in ihrem Einsatz für das Deutsche Rote Kreuz – insbesondere der Jugendarbeit. Die Herzogin war lange Vizepräsidentin des Landesverbands Schleswig-Holstein und bis zu ihrem Lebensende Ehrenmitglied des Präsidiums.

Herzogin war entfernte Cousine von Queen Elisabeth II.

Der Adelsexperte Jürgen Worlitz ist sicher, dass der gesamte europäische Hochadel um die Herzogin trauert. „Sie war mit allen europäischen Dynastien verwandt. Sowohl Queen Elisabeth II. von England als auch die dänische Königin Margrethe II. sind entfernte Cousinen“, erklärt der 72-jährige Eckernförder. „Prinz Charles von England, Margrethe II. und auch König Konstantin II. von Griechenland haben sich bei Besuchen in Schleswig-Holstein mit ihr getroffen.“

Worlitz selbst ist der Herzogin mehrfach begegnet. „Sie war eine intelligente und immer freundliche Frau, die sich nicht selbst, sondern ihre Aufgaben wichtig nahm“, erinnert er sich.

Als Kenner des Adelsrechts weiß er außerdem: „Eine Herzogin zu Schleswig-Holstein wird es nicht wieder geben.“ Der Grund ist rechtlicher Natur: „Nach der Abschaffung der Monarchien in Deutschland sind die Titel nur noch Bestandteile des Namens. Die Bezeichnung als Herzogin ist dabei heute nicht mehr vorgesehen.“ Der angemessene Namensbestandteil sei Prinzessin.

Thumbys Bürgermeisterin Ulrike von Bargen zeigt sich betroffen: „Über die Todesnachricht war ich bestürzt.“ Sie beschreibt die Herzogin als im besten Sinn „liebenswert“: „Sie hat Feuerwehrfeste und DRK-Veranstaltungen in der Gemeinde besucht. Ich habe sie über 50 Jahre lang gekannt.“

Wann und wo die Herzogin beigesetzt wird, ist noch offen. Ihre Familie hat bislang keine öffentlichen Angaben gemacht.