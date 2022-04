Eckernförde

Im Marinestützpunkt Eckernförde geht eine Ära zu Ende. Über 50 Jahre gab es hier den „Navy Pub“ mit Mannschaftsheim. Kampfschwimmer und Minentaucher feierten im maritim-rustikalen Ambiente. Viele Erinnerungen hängen an der Marine-Gaststätte. Doch zum 1. Mai ist Schluss. Am Ende fehlten die Gäste – auch wegen Corona.

Betreiberin Jutta Böhm schließt mit gemischten Gefühlen in wenigen Tagen die Türen. „Eigentlich wollte ich noch zwei Jahre weitermachen“, erzählt sie. Doch daraus wurde nichts. Das Geschäft rechnet sich nicht mehr. „Die Pandemie hat bei uns so viel kaputt gemacht“, sagt sie.

Zwölf Jahre hatte Böhm den „Navy Pub“ geführt. Anfangs mit neun Angestellten. Heute stehen sie und Mitarbeiterin Sandra Mohr allein hinterm Tresen. Kamen an guten Tagen über 100 Gäste zum Essen, so ist es jetzt nur noch ein Fünftel.

„Navy Pub“: Remmidemmi in den 1980er- und 1990er-Jahren

Verändert habe sich auch das Freizeitverhalten der Soldaten, weiß Kasernen-Offizier und Kapitänleutnant Jürgen Egerland. Damals, in den Hochzeiten des „Navy Pubs“, in den 1980er- und 1990er-Jahren, galt der Soldatentreff im Stützpunkt als „Goldgrube“. Für Feiern waren die Räume auf Monate hin ausgebucht. „Als es noch die Waffenschule gab, war hier jeden Abend Remmidemmi, mit Fußball- und Skatabenden“, erinnert sich Egerland.

Wenn sechs bis acht Mann auf einer Stube in der Kaserne hockten, „musste man mal raus“. Und das Ziel hieß oftmals „Navy Pub“. Zwischen selbst geschnitzten Galionsfiguren, Seeschlachten-Gemälden und Schiffsglocke machten die Soldaten mitunter „Party ohne Ende“. Da gab es auch mal „was an die Ohren“, wenn sich jemand unwissend an den Stammtisch der Kampfschwimmer oder den der Minentaucher setzte. Und wer richtig Hunger hatte, bestellte „eine Lore Bratkartoffeln“. Doch das ist Geschichte.

Zur Galerie Nach rund 50 Jahren schließt der „Navy Pub“ mit dem Mannschaftsheim. Der legendäre Soldaten-Treff war lange Zeit eine Institution.

Mit der neuen Arbeitszeitverordnung zieht es viele Soldatinnen und Soldaten nach Feierabend nach Hause. An Bord oder in der Kaserne übernachten nur noch wenige. Heute bleiben meist nur Lehrgangsteilnehmer und unter 25-Jährige nach Dienstende im Stützpunkt. Doch auch sie sind selten zu Gast im „Navy Pub“. In den neuen, modernen Einzelunterkünften locken stattdessen WLAN und ein Fernsehgerät. Und zum Feierabendbier trifft man sich dezentral. Corona schließlich gab dem legendären Marine-Treff den Rest.

Offiziersheim öffnet sich den Mannschaften

Für die normale Verpflegung der Soldaten ist mit der Truppenküche weiterhin gesorgt. 2024 soll im Marinestützpunkt sogar ein neues Wirtschaftsgebäude mit einem Speisesaal für bis zu 900 Soldaten in Betrieb gehen. Das bisherige Offiziers- und Unteroffiziersheim, Haus Marienburg, öffnet sich ab Mai nun auch den Mannschaften.

Dafür soll der Personalbestand erhöht werden. Die alte Aufteilung nach Dienstgraden weicht zunehmend auf. „Der Trend geht hin zu Trio-Gebäuden“, sagt Kapitänleutnant Thies Klippenberg, Infrastruktur-Offizier der Liegenschaft.

Das kommt auf den „Kampfschwimmer-Teller“ Deftige Kost kam im „Navy Pub“ auf den Tisch. Ob „Strammer Max“, Bauernfrühstück oder Burger – Fleisch in allen Varianten war gefragt. Auf der Speisekarte stehen auch zwei besondere Gerichte: Der Kampfschwimmer-Teller beispielsweise besteht aus Penne-Nudeln, einer Mango-Hollandaise, Brokkoli und Putenstreifen. Der Minentaucher-Teller dagegen setzt sich zusammen aus Putensteak „Arizona“, überbacken mit Tomate und Käse, sowie Brokkoli und Bratkartoffeln. 3000 Kilokalorien stehen einem Soldaten pro Tag zu – zumindest, wenn er keine „heizungsnahe Verwendung“ hat.

Das bedeutet: ein Treffpunkt für alle. In Kiel wird nach seinen Angaben ein sogenanntes Marktplatzgebäude nach dem neuen Konzept geplant, mit Bowling, Fitnessbereich, Konferenzraum und Waschsalon. Wenn das Prinzip funktioniert, soll es auf andere Kasernen übertragen werden. Auch das Eckernförder „Haus Marienburg“ verfügt über eine Bowlingbahn. Zusätzlich soll Programm angeboten werden. „Zuletzt war ein Grill-Workshop gut angekommen“, sagt Egerland.

Mittelfristig neues Betreuungsgebäude in Eckernförde geplant

Während die jüngeren Soldatinnen und Soldaten den „Navy Pub“ in seiner Blüte nicht mehr kennengelernt haben, trauern viele ältere der Marine-Gaststätte nach. Aus ihrer Sicht, so der Kasernen-Offizier, gehe eine Ära vorbei. Allerdings ist ein neues Betreuungsgebäude im Stützpunkt Eckernförde geplant und in der Priorität nach oben gerutscht. Laut Klippenberg wird es voraussichtlich in fünf bis sechs Jahren realisiert.

Der alte Charme des „Navy Pub“ mit seiner über die Jahrzehnte angesammelten, maritimen Dekoration dürfte hingegen kaum mehr zustande kommen. Das Gemütliche ist nicht immer vorschriftskonform. Was mit den Schaustücken passiert, ist noch unklar. Ein Teil gehört zum Betrieb, ein Teil der Bundeswehr – das muss noch gesichtet werden.