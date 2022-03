Strande

Restaurants mit Meerblick, so könnte man meinen, haben es leicht. Ist dieser doch bei jedermann und -frau beliebt und zieht Gäste aller Couleur wie von selbst an. Darin liegt jedoch auch eine große Herausforderung: Denn wenn alle kommen, ist auch das Spektrum der Erwartungshaltungen groß.

An der Strander Promenade gibt es vor diesem Hintergrund eine ganze Reihe von Lokalen, in denen der Bogen auf der Speise- und Getränkekarte weit gespannt wird. Seit Januar gehört auch das Meerrestaurant dazu, das den Besucher bereits kurz nach dem Ortseingang empfängt. Weil es sich in dem 40 Jahre alten Gebäude des Strander Yachtclubs befindet, stößt er beim Eintritt in dessen Erdgeschoss noch auf klassische Clubhaus-Atmosphäre mit entsprechender Patina.

Den Traumblick über die Ostsee gibt es im Meerrestaurant gratis. Quelle: Frank Peter

Das Restaurant im ersten Stock jedoch zeigt sich dann in einem modernen Ambiente. Im Gastraum mischen sich homogen wohnliche Elemente wie Stoffsessel und Vasen in Seladontönen mit maritimen Akzenten wie dem großen, aus Stegbohlen gefertigten Familientisch oder Bootswimpeln und historischen Strande-Ansichten.

Meerrestaurant in Strande: Neben Fisch stehen auch Steaks, Wild und Bowls auf der Karte

All dies bietet einen stimmigen Rahmen für den großartigen Panoramablick auf die Ostsee, den der Gast hier an sieben Tagen in der Woche von morgens bis abends genießen kann. Für Pächter Christoph Meyer stellt das Meerrestaurant somit die ideale Ergänzung zu seinem Dänischenhagener Lokal Laurens im dortigen Golfclub dar. Auch den neuen Restaurantleiter in Strande, Pedro Lascano, kennt man bereits von dort. Die natürliche Art der Gastfreundschaft, für die der gebürtige Argentinier steht, bestimmt nun auch die Atmosphäre an dem neuen Spot im Ostseebad.

Betreibt im nahen Dänischenhagen bereits das Laurens: Meerrestaurant-Inhaber Christoph Meyer mit Ehefrau Ferize Faris-Meyer. Quelle: Frank Peter

Bei meinem ersten Besuch am Abend herrscht im Meerrestaurant viel Betrieb. Unter den Gästen befinden sich zahlreiche Angehörige des 450 Mitglieder starken Yachtclubs, am Familientisch wird bereits eine große Hochzeit geplant. Wie an einem solchen Ort üblich, finden sich auf der Karte viele Zutaten aus dem Wasser. Ein Fischlokal im engeren Sinne des Wortes ist das Meerrestaurant jedoch nicht, das seine Gäste auch mit Steaks, Wild und Bowls für sich gewinnen will. Manche Gerichte kennt man dabei bereits aus dem Laurens.

Die Nordsee-Krabbensuppe (8,50 Euro) jedoch, die ich als Vorspeise bestelle, ist eine Strander Spezialität. Sie wird in einer Schale in Töpferwerkstattoptik serviert und von einem herzhaften Stück Knoblauchbrot flankiert. Für intensivere Noten sorgen neben den schmackhaften Krabben am Boden der Suppe auch rote Pfefferkörner und etwas frischer Dill an ihrer Oberfläche. Ansonsten geht es aromatisch sehr defensiv zu, sodass man gut daran tut, den Löffel tief einzutauchen. Andernfalls wäre dieser Eröffnungszug ein bisschen fad.

Beim Fischteller rückt der Eigengeschmack der Produkte in den Fokus. Quelle: Frank Peter

Als Hauptgericht verspricht der Fischteller mehr Abwechslung. Dafür, dass sich hier Seezunge, Lachsfilet, Seelachs und Garnele tummeln, ist er mit 23,90 Euro vergleichsweise preiswert. Die Portion ist üppig und das Fischquartett mit Ausnahme der Seezunge, die leicht übergart ist, korrekt zubereitet. Hinsichtlich der Würzung gibt beim Fisch wie auch bei den Beilagen – Tomaten-Sellerie-Gemüse und Rosmarinkartoffeln – erneut Zurückhaltung den Ton an. Allerdings kann der Gast so die Eigengeschmäcker der Produkte studieren.

Der kleinen Portion Feldsalat am Rande hätte ein wenig Dressing allerdings gutgetan. Und die in einer Extraschale servierte Hummersauce wäre in einer Blindverkostung auch als Reload der Krabbensuppe durchgegangen. Ist sie dies womöglich? Sie ähnele ihr, sei aber trotzdem eine Sache für sich, lässt die Küche ausrichten. Beim unkompliziert leckeren Mango-Parfait mit frischen Früchten (6,50 Euro) kommen dann keine Fragen auf.

Beim unkompliziert leckeren Mango-Parfait mit frischen Früchten kommen keine Fragen auf. Quelle: Frank Peter

Da das Meerrestaurant erklärtermaßen auch ein Ort für fleischlosen Genuss sein will, bestelle ich bei meinem zweiten Besuch zur Mittagszeit vegetarische Gerichte. Die Bruschetta auf traditionelle Art (5,90 Euro) fungieren dabei als pikanter Eröffnungszug, der einen in dieser Form auch beim Italiener um die Ecke überzeugt hätte.

Die vegane Bowl mit Hummus und Quinoa zeigt sich auf souveränem Dean & David-Niveau. Quelle: Frank Peter

Und die vegane Bowl mit Hummus und Quinoa (10,90 Euro) zeigt sich auf souveränem Dean & David-Niveau, wofür vor allem das nach Antipasti-Art zubereitete Gemüse wie auch die spendabel darüber verteilten Granatapfelkerne beitragen. Das Gericht erweist sich dabei als echter Sattmacher und ist somit auch fair kalkuliert. Und den Traumblick gibt es bei alledem ja ohnehin noch gratis dazu.

So schneidet das „Meerrestaurant“ im KN-Restaurant-Test ab

Fazit: Unter den direkt an der Promenade gelegenen Restaurants in Strande bietet das Meerrestaurant den vielleicht erhabensten Blick nebst reizvollem Ambiente. Und nicht in jedem von ihnen kommen auch Vegetarier so auf ihre Kosten wie hier. Die Fischküche zeigt sich indessen solide. Da geht in Zukunft bestimmt noch etwas meer.

Meerrestaurant, Am Deich 1, 24229 Strande, Tel. 04349/8511, www.meer-restaurant.de. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 21 Uhr.