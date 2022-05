Rendsburg

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine, die mittlerweile Schulen im Kreis Rendsburg-Eckernförde besuchen, ist zuletzt stark gestiegen. Mittlerweile werden 286 Schülerinnen und Schüler aus Flüchtlingsfamilien im Kreis regulär unterrichtet. Diese Zahl nannte Martin Kruse, zuständiger Fachbereichsleiter am Mittwoch. Während die jüngeren Kinder vor Ort in bestehende Klassen integriert werden konnten, nutzten viele ältere Schülerinnen und Schüler – vor allem aus Abschlussklassen – digitalen Unterricht direkt aus der Ukraine.

Zentrale Aufnahmestelle im BBZ Rendsburg vorerst abgebaut

„Wir sehen, dass die Kinder und Jugendlichen sehr gut in unseren Schulen angekommen sind“, so Kruse. Die Gemeinschaftsaufgabe dieser Form der Integration könne nur durch engagierte Lehrerinnen und Lehrer, Übersetzer sowie vieler ehrenamtlicher Helfer vor Ort geleistet werden. „Das ist eine klasse Leistung von allen Seiten, und uns sind keine Beschwerden bekannt geworden“, so Kruse.

Unterdessen hat der Kreis vor dem Hintergrund deutlich zurückgehender Flüchtlingszahlen seine sogenannte „Drehscheibe“ – die zentrale Aufnahmestelle im Berufsbildungszentrum (BBZ) in Rendsburg – vorerst abgebaut. „Wir haben die Halle im BBZ wieder für den Unterricht an die Schule zurückgeben können, weil wir die Drehscheibe im Moment nicht brauchen“, sagt Kruse. Man sei jedoch zusammen mit den Helfern vom DRK in einer „Habacht-Stellung“ und könne die Kapazitäten zur Erstversorgung von Flüchtlingen dort jederzeit wieder hochfahren.

Zum Hintergrund: Derzeit werden kaum noch Ukraine-Flüchtlinge über das Land an den Kreis verteilt und kommen in größeren Zahlen mit Bussen in Rendsburg an. Im Gegensatz zu den ersten Wochen nach Ausbruch des Krieges habe sich das Verhältnis der Zugewiesenen zugunsten von privat eingereisten Flüchtlingen verschoben. „Von aktuell 1568 im Kreis registrierten Flüchtlingen aus der Ukraine sind 618 vom Land zugewiesen worden und 950 privat eingereist“, so Kruse.

Auch Wohnraum gebe es im Kreis Rendsburg-Eckernförde derzeit ausreichend. „Es bleibt dabei: Bis Ende Mai sind uns rund 1900 Plätze gemeldet“, so Kruse. Deswegen suche der Kreis vorerst nicht mehr aktiv nach weiteren Wohnungen. Nur in sehr wenigen Fällen habe man Flüchtlinge zwischenzeitlich aus ihren Unterkünften in andere Wohnungen vermitteln müssen. „Hier zeigt sich, dass es das richtige Vorgehen unseres Systems war, die Flüchtlinge von Anfang an gut unterzubringen.“