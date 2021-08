Altenholz

Es wird eng auf dem Campus in Altenholz. Rund um den Hauptsitz des öffentlichen IT-Dienstleisters Dataport, die benachbarte Verwaltungsfachhochschule (AZV) und das THW-Leistungszentrum stehen Erweiterungen an. Das wird künftig für noch mehr Autoverkehr sorgen, der sich schon jetzt durch Nebenstraßen schlängelt.

Hunderte Autos drängen auf dem Weg zum Campus oft zeitgleich durch enge Kurven. Rückstaus auf der Bundesstraße oder Probleme beim Ausfahren vom Gelände sind die Folge. Geh- und Radwege sucht man streckenweise vergebens, Parkplätze werden knapp. Das Thema treibt nicht nur die Politik vor Ort um. Am Montagvormittag war Digitalisierungsminister Jan-Philipp Albrecht (Grüne) auf dem Campus zu Gast. Im Rahmen seiner Wahlkampf-Sommertour informierte er sich mit den örtlichen Grünen bei den Spitzen beider großer Einrichtungen über deren Pläne und die Verkehrsprobleme.

1000 neue Beschäftigte

Dataport-Vorstandschef Johann Bizer bekräftigte die gute Zusammenarbeit mit der Fachhochschule, in der die angehenden Beschäftigten der öffentlichen Verwaltungen ausgebildet werden. Beide Institutionen wollen gemeinsam wachsen, die Digitalisierung im Land voranbringen. Allein Dataport will sein Team am Hauptsitz bis 2024 um rund 1000 Beschäftigte aufstocken. Dazu plant der IT-Dienstleister unter anderem ein großes Parkhaus mit rund 400 Stellplätzen parallel zur Bundesstraße 503, hat bereits mehrere Flächen angekauft. „Das ist derzeit unser Stolperstein. Wir brauchen eine Zu- und Abfahrt über die Bundesstraße“, sagte Bizer. Zu diesem Thema habe es bereits „heftige Diskussionen“ gegeben.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bizer macht von einer Lösung des Verkehrsproblems abhängig, ob sich der IT-Dienstleister in Altenholz erweitert oder eben anderswo. Alternativen in anderen Kommunen gebe es. Daher sei jetzt die Gemeinde am Zug, Planungsrecht zu schaffen und das Vorhaben genehmigungsfähig zu machen. „Das Ganze muss in einem Planungsprozess besprochen werden“, so der Dataport-Chef.

Doch geht es nur um Autos? Das Parkhaus sei als „Mobilitätsbau“ angedacht. Neben Stellflächen für Pkw und Fahrräder könne es zum Bespiel auch Umkleiden für Fahrradfahrer geben, die von weiter her auf den Campus radeln. Gäbe es einen gut ausgebauten Radschnellweg, wäre das Areal von Kiel-Wik aus in etwa 20 Minuten mit dem Rad zu erreichen, unterstreicht Wiebke Otto, Leiterin Service und Finanzen bei Dataport. „Wir bemerken spätestens seit Corona den Trend, dass immer mehr Kollegen mit dem Fahrrad kommen.“

Verkehrschaos vor Unterrichtsbeginn

„Unser Ziel ist, große Bauvorhaben auf dem Campus künftig gemeinsam zu nutzen“, sagt AZV-Chef Jens Kowalski mit Blick auf ein geplantes „Digitalisierungshub“. Auch er sieht die morgendlichen Verkehrsprobleme, die kurz vor Unterrichtsbeginn auch schon vor der Pandemie für Staus sorgten. Die aktuelle Situation ist verzwickt: Trotz zahlreicher Gespräche mit Stadt und Land hat die zuständige Bundesbehörde der Idee eines Kreisverkehrs auf der B 503 vorerst eine Absage erteilt. Die Strecke soll weiterhin kreuzungsfrei bleiben. Auch ein Tunnel unter der Bundesstraße für abfließenden Verkehr aus Richtung Süden scheint auf absehbare Zeit nicht möglich. Planung und Bau würden Jahre dauern, gibt Dataport-Chef Bizer zu bedenken.

Ein Problemlöser war der Umwelt- und Digitalisierungsminister am Montag nicht. Jan Philipp Albrecht zeigte sich nach seinem Rundgang über das Gelände jedoch beeindruckt von den Entwicklungen auf dem Weg zu einem Digitalcampus. „Wir können froh sein, dass wir hier so einen tollen Standort haben, der sich sehr gut entwickelt hat.“ Die Synergien, die die Projektpartner entwickeln, lägen auf der Hand und böten eine Chance für die Region, so Albrecht. Jetzt liege es an den Beteiligten, Lösungen für die Verkehrsprobleme zu finden.