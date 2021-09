Molfsee

Einig ist man sich in Molfsee, dass Wohnraum geschaffen werden soll. Allerdings gibt es Kritik an den Plänen im Bebauungsplan 27 für den Bereich nördlich des Eiderwiesenweges, östlich der Hamburger Chaussee und westlich der Bebauung der Straße Stuthagen. Am Donnerstagabend stand der Abwägungsbeschluss auf der Agenda.

Zuvor hatte es in zwei Bauausschusssitzungen Diskussionen über die Stellungnahmen besonders der privaten Belange gegeben. Nun sollte der gemeindliche Abwägungsbeschluss abgestimmt werden, dazu war neben den Stadtplanern Norbert Jeß und Oliver Kühle (B2K) auch Michael Hinz vom Wasser- und Verkehrskontor als Gutachter dabei, denn auch der Verkehr war im Fokus. So befürchten die Gegner des Bauvorhabens, dass es zu Rückstaus beispielsweise bei der Einfahrt auf die L 318 aus der Tiefgarage im Eiderwiesenweg kommen wird.

Da konnte Hinz beruhigen: „Der Verkehr wird mehr werden, aber es wird keine erhebliche Steigerung geben“, betonte der Experte. Auch hatte man – aufgrund der Erfahrungen aus den jüngsten Sitzungen – vorgesorgt: Der Ältestenrat der Gemeinde – bestehend aus Thiemo Lüeße (SPD), Michael Dirks (CDU), Steffi Harms (Grüne), Manfred Kieckbusch (UWM) und Cornelia Conrad (FDP, war verhindert zum Vorgespräch) – hatte sich zuvor auf das Prozedere geeinigt.

Ältestenrat gab Empfehlung zum Verfahren

„Um das Verfahren deutlich und klar zu machen, haben wir entschieden, dass es nach der Präsentation der gemeindlichen Abwägung zu den Stellungnahmen durch die Planer für jede Fraktion eine Redezeit von 15 Minuten gibt“, erklärte Bürgervorsteher Hans Cordts (CDU) zu Beginn der Sitzung – die Mitglieder der Gemeindevertretung stimmten dem Vorschlag des Ältestenrates zu.

Stadtplaner Norbert Jeß führte in einem kurzen Rückblick aus, dass 2018 die erste Planung vorgestellt wurde, unter anderem mit drei großen Baufenstern und zwei Zufahrten zur Tiefgarage. 2019 sei man bereits Kompromisse vonseiten des Investors eingegangen, unter anderem wurde auf die zweite Zufahrt zur Tiefgarage verzichtet und die Gebäudehöhe im hinteren Bereich reduziert, Abstände zur benachbarten Bebauung vergrößert. „Die Abstände sind größer als in der Landesbauordnung vorgeschrieben.“

Die Abwägungsvorschläge ergeben sich aufgrund von Gesetzen. „Gesetze und Vorgaben müssen erfüllt werden, nicht die Wünsche von Bürgern“, betonte Jeß. Auch Bürgermeister Timo Boss meldete sich zu Wort: „Stimmen Sie für alle Molfseer und gehen Sie konzentriert in die Abstimmung“, merkte er an im Bezug auf die Kritik, die von einigen Anwohnern an der geplanten Bebauung immer wieder angemerkt wird.

Rechtssicherheit war wichtiger Punkt

Manfred Kieckbusch (UWM) meldete sich als Erster: „Das Projekt ist für Molfsee wegweisend, ich sehe es positiv, aber meine Fraktion hat sich für ein anderes Votum entschieden, und so stimme ich gegen den gemeindlichen Abwägungsbeschluss.“ Ähnlich argumentierte Steffi Harms (Grüne): „Mit den Änderungen können wir nicht mitgehen, beispielsweise möchten wir keine kleinkronigen Bäume, sondern bestehen auf die Pflanzung von großkronigen Bäumen. Auch im hinteren Bereich ist für uns die Geschosshöhe noch zu hoch“, zählte sie Kritikpunkte auf und machte deutlich, dass die Grünen gegen die gemeindliche Abwägung stimmen würden.

Anders sah es Michael Dirks (CDU). „Wir möchten, dass Wohnraum stattfindet und sich vernünftig in das Ortsbild einfügt. Wir haben uns intensiv mit den Anregungen auseinandergesetzt und wünschen uns zügigen Fortschritt im B-Plan-Verfahren.“ Auch die SPD votierte wie die CDU: „Für uns steht der Wohnraum obenan, es gab Bürgerdialoge, runde Tische und eine Informationsveranstaltung. Wir müssen die Interessen aller Molfseer im Auge haben“, betonte Heinz-Karl Waßmuth (SPD) und machte damit das Votum der SPD deutlich.

Cornelia Conrad (FDP) kritisierte erneut unter anderem die Tiefgaragenzufahrt im vorderen Bereich des Eiderwiesenweges und sprach das FDP-Veto aus. Gegen 22 Uhr – nach einer kurzen Pause – begann der Abstimmungsmarathon, der am Ende eine Mehrheit von 12 Ja-Stimmen (CDU und SPD) bei neun Nein-Stimmen (UWM, FDP, Grüne) ergab – so war die gemeindliche Abwägung angenommen.

Rechtssicherheit war ein wichtiges Thema, daher war Jurist Dr. Christian Becker dabei. „Die Gemeinde wollte bei der Abwägung ein hochmögliches Maß an Rechtssicherheit haben“, erklärte Bauamtsleiter Jan Evers. Durch das Ergebnis bestehe nun die Chance, „wenn die Selbstverwaltung diesen Kurs beibehält, dieses Planvorhaben in diesem Jahr zu vollenden“, so Evers weiter. Als Nächstes stehe der städtebauliche Vertrag auf der Agenda, „bestenfalls geht der aus dem Bauausschuss als Beschlussempfehlung in die Sitzung der Gemeindevertretung“, zeigte der Bauamtsleiter das weitere Verfahren auf.