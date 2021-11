Brügge

Das Förderprogramm „Neustart Kultur“ macht es möglich: Das Tor zur Urzeit in Brügge ist jetzt auch für gehandicapte Besucherinnen und Besucher gerüstet. Dafür hat das Museum für Erdgeschichte Schleswig Holstein in den vergangenen Monaten Stolperfallen beseitigt und an einigen Stellen Stützgeländer gebaut. Dazu wurde ein aufwendiges Beleuchtungskonzept umgesetzt und die Wände der über 100 Jahre alten Scheune an der Dorfstraße 4 gedämmt und abgedichtet. Besonders stolz sind die ehrenamtlichen Akteure um den wissenschaftlichen Leiter Dr. Gerald Kopp auf den neuen Treppenlift.

Mit dem für 10.000 Euro angeschafften und montierten Sessellift können Besucherinnen und Besucher, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, problemlos ins Obergeschoss der zweistöckigen Museumsscheune gelangen. „Ich benutze den Lift auch mal, wenn ich einen schlechten Tag habe“, erzählt Kopp mit einem Augenzwinkern. Der 73-jährige Diplom-Geologe und sein Stellvertreter Hans Dzieran (72) hatten sich mit ihrem Sanierungskonzept für ein barrierefreies Urzeitmuseum erfolgreich beim Deutschen Verband für Archäologie (DVA) beworben. Bei der DVA ist das Förderprogramm „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien angesiedelt.

Förderung auch vom Amt Bordesholm

Die DVA bewilligte das Projekt mit einem Kostenvolumen von 80.000 Euro. Rund 70.000 Euro flossen als nicht rückzahlbarer Zuschuss, für fast die gesamte restliche Summe erhielten der Trägerverein des Museums Unterstützung aus der Region. 1500 Euro spendierte die Bordesholmer Sparkasse, 800 Euro kamen von den Versorgungsbetrieben Bordesholm. Das Amt Bordesholm bewilligte einen Zuschuss über 5000 Euro. „Die Bürgermeister der Amtsgemeinden waren sehr angetan von unserem Projekt, wir haben insgesamt sehr große Zustimmung erhalten“, freut sich Kopp.

Auch durch weitere Arbeiten steigt die Aufenthaltsqualität in der Museumsscheune. So wurden an verschiedenen Stellen Heizkörper eingebaut und Teile des Sanitärbereichs erneuert. Für das kommende Frühjahr ist die Eröffnung eines Cafés geplant – die Coronakrise verhinderte bislang das Projekt. Zudem hoffen die Museumsmacher auf die Erlaubnis des Kreises Rendsburg-Eckernförde, an der nahen L49-Kreuzung ein Hinweisschild aufzustellen. Mit dem Besucherzuspruch in diesem Jahr sind Kopp und Dzieran sehr zufrieden. Bis Ende dieses Jahres rechnen sie mit rund 3000 Besuchern – trotz des Lockdowns im Frühjahr.

Blick auf Erdgeschichte mit Schwerpunkt Schleswig-Holstein Das Tor zur Urzeit beleuchtet seit Gründung im Frühjahr 2009 die Erdgeschichte mit Schwerpunkt auf Schleswig-Holstein. Angeboten werden Führungen, Exkursionen und Vorträge, dazu gibt es museumspädagogische Angebote. Ausgestellt werden viele echt Versteinerungen sowie Nachbildungen von Urzeittieren wie Tyrannosaurus Rex, Mammut, Terrorvogel oder dem Säbelzahntiger.

Exkursionen mit bis zu 100 Teilnehmern

Vor allem im Sommer tummelten sich besonders viele Urlauber in den Räumen mit den täuschend echt wirkenden Repliken von Urweltsauriern. „Auch die Kiesgruben-Exkursionen waren sehr nachgefragt, teilweise suchten bis zu 100 Teilnehmer nach Fossilien und Versteinerungen“, berichtet Hans Dzieran. Das Amt Bordesholm honoriert zudem ab sofort die Arbeit der drei zentralen Vorstandsmitglieder des Tor zur Urzeit-Vereins. Der Vorsitzende erhält monatlich 250 Euro, für Stellvertreter und Kassenwart gibt es jeweils 70 Euro. „Wir hätten schon die ganzen Jahre ein Anrecht auf eine Ehrenamtspauschale gehabt, aber bislang hatten wir darauf verzichtet“, betont Gerald Kopp.