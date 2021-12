Rendsburg

Andrea Wieczorek ist Straßensozialarbeiterin. Im Projekt „Streetwork“ kümmert sie sich in Rendsburg und Umgebung um Jugendliche und junge Erwachsene, die von klassischen Angeboten wie in Jugendzentren nicht mehr erreicht werden. „Wilde Kerle“ und „Flöhe“, wie sie sie nennt. Wieczorek wird gerufen, wenn Heranwachsende etwa an öffentlichen Orten als störend empfunden werden, ist aber proaktiv auch auf den Straßen und Plätzen der Region unterwegs.

Streetwork Rendsburg: Eisbahn und Sparkasse sind die Treffpunkte

„Die Eisbahn ist der Treffpunkt in der Adventszeit“, sagt sie zu Beginn des Abends. Die Temperaturen liegen nur knapp über dem Gefrierpunkt, Schneeregen fällt vom Himmel. Trotzdem ist der Weihnachtsmarkt auf dem Schiffbrückenplatz gut besucht.

Eltern klönen an den Tischen, Kinder fahren Schlittschuh, Jugendliche laufen in Kleingruppen zwischen den Buden längs. Polizei und ein privater Sicherheitsdienst machen regelmäßig Streifengänge, kontrollieren die Corona-Regeln und sorgen dafür, dass die Atmosphäre ob des ein oder anderen Glühweins nicht zu hitzig wird.

Eisbahn und Weihnachtsmarkt auf dem Schiffbrückenplatz sind der Treffpunkt in der Adventszeit. Quelle: Marc R. Hofmann

Dass das durchaus notwendig ist, erzählt ein 16-Jähriger, nennen wir ihn Oliver. Er hilft auf der Eisbahn, darf dafür so viel Schlittschuh laufen, wie er will. „Gestern ist es zu einer Schubserei gekommen“, sagt er. Der Grund sei oft gar nicht klar, das Aufeinandertreffen bestimmter Gruppen reiche. Die Jugendlichen wollten anschließend nicht von der Bahn, deswegen musste die Polizei einschreiten, so der junge Rendsburger.

Zentral, trocken und kostenloses WLAN machen Hotspots aus

Nächster Hotspot ist die Zentrale der Sparkasse Mittelholstein. „Die liegt zentral am ZOB, unter dem Vordach ist es trocken und es gibt kostenloses WLAN“, umschreibt die Sozialarbeiterin die Lage. Immer wieder sitzen hier bereits nach der Schule Jugendliche und junge Erwachsene, hören über Lautsprecher Musik. Kommen und Gehen ist per Bus kein Problem, gleichzeitig kann mit dem Auto vorgefahren werden. Für Andrea Wieczorek der „Catwalk“ der Heranwachsenden von Rendsburg.

Ihre Klienten sind dabei bunt gemischt. Sie kommen tendenziell aus einem eher bildungsfernen Milieu, haben Migrationshintergrund oder nicht, fast immer sind sie jedoch männlich. Durchaus ein Vorteil für die zierliche 49-Jährige, deren Ansprache meist auch „wilde Kerle“ milde werden lässt.

Umfeld am ZOB in Rendsburg ist problematisch

Gleichzeitig ist das Areal weitläufig. „Die Jugendlichen können ausweichen, wenn jemand kommt, der ihnen nicht schmeckt“, sagt sie. Seit Corona ist der Kiosk geschlossen, Busfahrer verweilen hier weniger. „Dadurch fehlt es an sozialer Kontrolle“, so Wieczorek. Jugendliche, die wild, fröhlich und auch mal wütend sind, wirkten schnell bedrohlich auf die Bankkunden. Dazu die Trinkerszene, die sich gern auf den Bänken am ZOB versammele. Eine ungute Melange.

An diesem Abend menschenleer, sonst ebenfalls beliebt: Andrea Wieczorek am Obereiderhafen. Quelle: Marc R. Hofmann

Doch jetzt ist es dort ruhig. Ebenso wie am Obereiderhafen, sonst ebenfalls ein beliebter Treffpunkt, wie auch der Parkplatz des nahegelegenen Einkaufszentrums Rondo in Büdelsdorf. Zu unwirtlich ist das Wetter vermutlich an diesem Abend. „Im Umland sind es eher die Schulhöfe“, umreißt die Streetworkerin ihre Einsatzorte.

Heranwachsende sind bei jedem Wetter unterwegs

In den Straßen Rendsburgs ist jedoch durchaus Bewegung. Etwa am Durchgang vom Schiffbrückenplatz in Richtung Untereider. Eine Gruppe Jugendlicher steht zusammen, ist vollkommen auf sich konzentriert. Trotzdem liegt Spannung in der Luft. Wieczorek spricht sie an, wird erst etwas zögerlich und dann fast übertrieben herzlich per Faustgruß begrüßt. „Alles klar?“, fragt sie und die Jungs in der Gruppe fühlen sich offenbar ein wenig ertappt.

Die Sozialarbeiterin erkennt einige der Jugendlichen, begrüßt gezielt diejenigen an, zwischen denen sie Spannungen vermutet. „Kann ich weiter Spazieren gehen?“, fragt sie und erntet ein einmütiges „Ja“. Das reicht oft schon, um eine mögliche Auseinandersetzung in zivile Bahnen zu lenken, so Wieczorek.

Später am Abend kommt „ein Floh“ ins Spiel

Zurück auf dem Schiffbrückenplatz bekommt der Abend noch einmal eine ganz andere Dynamik. Drei junge Männer laufen über den Weihnachtsmarkt, als mehrere Zivilpolizistinnen und uniformierte Beamte auftauchen. Fast unbemerkt nehmen sie einen der Männer fest, filzen ihn hinter den Buden. Es ist einer von Wieczoreks „Flöhen“, wie sie die von ihr betreuten jungen Intensivtäter nennt.

Andrea Wieczorek geht hinterher, fragt, worum es geht. Offenbar um einen alten Haftbefehl. „Der ist ausgesetzt, ich war selbst mit bei Gericht“, sagt sie zu den Zivilpolizistinnen. Sie versprechen, sich zu erkundigen. Worum es genau ging, will Wieczorek nicht sagen. Nur so viel: Dem jungen Mann wird ein bunter Strauß an Taten vorgeworfen, durchaus typisch für die „Flöhe“, wie sie sagt.

Positive Grundhaltung zeichnet Andrea Wieczorek aus

Gewalttätig sei er jedoch nicht, der Haftbefehl Folge einer Dummheit. „Er fragt mich sonst, welche Farbe seine nächste Jacke haben soll“, erzählt Wieczorek. Ob es schlau sei auszureisen, anstatt zu einem Gerichtstermin zu gehen, habe er sie jedoch nicht gefragt.

Wenig später wird er in einem Kleinbus aufs Revier gebracht, die Streetworkerin kontaktiert Freunde des jungen Mannes. Sie rät ihnen, die Bestätigung des Gerichts zu organisieren und damit auf die Wache zu fahren. Wieczorek hat getan, was sie kann, sagt: „Ich erwarte nichts – und kann dadurch nur positiv überrascht werden.“