Eckernförde

Jan Breede ist einer der Ersten, die am Donnerstag ihr Zelt auf dem Strand neben dem Ostsee-Info-Center am Strand von Eckernförde aufschlagen. Für das Wochenende soll schließlich alles bereitet sein. Von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juli, verwandelt sich das abgezäunte Areal in ein mittelalterliches Dorf mit Händlermarkt und Showkämpfen.

Breede ist Chef der Kämpfergruppe Rhosow. Der kräftige Schubyer führt die Langaxt in dem wehrhaften Historien-Trupp, dem inzwischen 23 Mann aus ganz Schleswig-Holstein angehören. Die Mitglieder reisen zu Treffen im In- und Ausland, trainieren in Dänemark mit 400 anderen Kämpfern oder treffen bei Paris auf französische Ritter. Beruflich geht Breede hingegen einem friedlichen Metier nach: Da ist er im Reifen- und Weingroßhandel aktiv.

Mittelalter-Trupp: Aus dem Spaß sind Freundschaften entstanden

Für ihn ist das Mittelalter-Spektakel mehr als nur ein Freizeitvergnügen. „Inzwischen sind daraus ganz viele Freundschaften entstanden“, erzählt der Schubyer. Mit den Corona-Lockerungen freut er sich, dass er erstmals auch wieder mit der ganzen Familie, Frau und zwei Kindern, in die Vergangenheit eintauchen kann.

Anlass dazu gibt das Mittelalterfest, das in Eckernförde am Freitag beginnt. Nachdem die Außendienst-Mitarbeiter der veranstaltenden Touristik den Boden bereitet und das Areal abgezäunt haben, kann am Strand neben der Hafenmole das Mittelalterdorf eröffnen. Hier wird alte Handwerkskunst vom Bogenbauer über den Steinmetz bis zum Lederer zu erleben sein, während sich im Kriegerlager die Recken für die Showkämpfe rüsten.

Mitmachen können alle Mittelalter-Fans beim „Treff der Tapferen“, bei einem Quiz sowie einer Versteigerung von Mittelalterunikaten für einen guten Zweck. Das Dorf ist Freitag und Sonnabend von 12 bis 18 Uhr für kleine und große Gäste geöffnet, die Shows beginnen um 12.30, 14.30 und 16.30 Uhr. Sonntag ist von 11 bis 17 Uhr offen, die Shows starten um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Kontaktdaten werden am Eingang aufgenommen. Platz ist für bis zu 250 Zuschauer.