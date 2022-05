Mörderische Schwestern laden zur Ladies Crime Night nach Rendsburg

Rendsburg

Der Verein Mörderische Schwestern lädt zur Ladies Crime Night ins Kulturzentrum im Hohen Arsenal in Rendsburg ein. Thrill auf Zeit ist das Konzept des Leseabends am Freitag, 24. Juni, um 19.30 Uhr. Sieben Autorinnen lesen jeweils sieben Minuten aus dem Band „Tatort Nord“, einer Sammlung mit neuen Krimi-Kurzgeschichten.

Die Stories aus der Anthologie „Tatort Nord – Urlaubskurzkrimis von Sylt bis Fehmarn“ spielen zwischen Hamburg und Flensburg. Zwischen sonnigem Sandstrand, glitzernder Elbe oder tosender See gibt es so manchen Täter und so manchen Ermittler. „Das Verbrechen macht vor gar nichts halt!“ Damit wirbt die Autorinnengruppe für spannende Geschichten in ihrem neuesten Werk.

Morde, Ermittlerinnen und Ermittler stellen die Schriftstellerinnen Carola Christiansen, Heike Denzau, Franziska Henze, Anke Küpper, Anja Marschall, Maja Schendel und Anette Schwohl bei ihrer Lesung vor. Die Stadtbücherei im Kulturzentrum hat dafür ein Zelt im Innenhof des Hohen Arsenals aufgestellt.

Der Abend gehört zur Reihe Lesecafé Noir, die Volkshochschule Rendsburger Ring und die Coburg’sche Buchhandlung aus Rendsburg unterstützen sie.

Den Verein Mörderische Schwestern gibt es seit 1996

Der Verein Mörderische Schwestern wurde 1996 gegründet. Heute hat der Zusammenschluss von Kriminalroman-Autorinnen im deutschsprachigen Raum und in Übersee mehr als 600 Mitglieder. Lesungen und Stipendien für neue Autorinnen gehören zu ihren regelmäßigen Aktivitäten. Karten für zwölf Euro gibt es im Vorverkauf in der Stadtbücherei, Arsenalstraße 2, Rendsburg.

LadiesCrimeNight: Lesung, Freitag, 24. Juni, 19.30 Uhr, Einlass ab 18.45 Uhr, Kulturzentrum Hohes Arsenal, Arsenalstraße 2, Rendsburg.