Molfsee

Die Idee kam von Jan Evers aus dem Bauamt. Aber der Bauamtsleiter ist ehrlich: „Ich habe davon gelesen und war von der Idee begeistert.“ Doch einfach nur „begeistert“ sein, das reicht natürlich nicht – Evers machte sich schlau und nahm Kontakt nach Potsdam auf, dort sitzt das Herz der „Kunstautomaten“.

Kunstautomaten gibt es seit 2001

Denn die gibt es schon sehr lange: „Das Projekt Kunstautomat existiert seit dem Jahr 2001 und wurde von Lars Kaiser, Jeanne van Dijk und mir ins Leben gerufen“, erklärt Andreas Petzke, der mit einem großen Kombi auf dem Vorplatz des Verwaltungsgebäude steht. Denn er ist für die Installation der Automaten zuständig – dafür braucht er unter anderem Blitzbeton, Wasser, eine Wasserwaage und auch einen Erdbohrer, der als erstes genutzt wird.

„Die Idee damals war, eine direkte Kunstkommunikation zwischen Künstler und Kunstkäufer herzustellen ohne Umwege über Galerien, Museen oder Ausstellungen. Und auch, dass Kunst 24 Stunden am Tag erreichbar ist“, erinnert sich Petzke. In den 20 Jahren sind über 250 Kunstautomaten aufgestellt worden, mehr als 450 Künstler machen mit.

„In jeder Kunstschachtel befindet sich eine Vita mit Kontakten zu den Künstlerinnen und Künstlern“, sagt der 59-Jährige, während er den Erdbohrer kraftvoll in den Boden stemmt und dreht. Auch in Kiel gibt es bereits zwei Standorte, bei Famila im Skandinaviendamm und am Bunker D stehen Kunstautomaten, ein weiterer ist am Restaurant Treibgut in Altenhof bei Eckernförde zu finden. „Die Automaten selbst sind im Übrigen alle recycelt, das waren Zigarettenautomaten oder andere Automaten, aus denen Schachteln gezogen wurden. Auch die wurden natürlich von Künstlern verschönert.“

Keine Kosten für Amt und Gemeinde

Jan Evers ist begeistert, auch Verwaltungschef Timo Boss, Amtsvorsteher Manfred Tank und Jörg Brumloop vom Technischen Bauamt ließen sich die Installation des neuen Hinguckers auf dem Vorplatz nicht entgehen. „Das ist eine gute Gelegenheit, Kunst greifbar zu machen“, betont Jan Evers. Besonders im Hinblick auf die vergangenen zwei Pandemie-Jahre, die die Künstlerinnen und Künstler schwer getroffen hat, ist es ebenfalls eine tolle Sache, Kunst auf diesem Weg zu unterstützen. „Kunst und Kultur haben in den vergangenen zwei Jahren wirklich gelitten“, fügt Tank noch hinzu.

„Man wirft also vier Euro hinein und darf dann ein Mal ziehen?“, fragt Tank in die Runde. Petzke nickt. „Und was man bekommt, ist eine kleine Überraschung“, fügt er noch hinzu. Aber bevor gezogen werden darf, muss der Blitzbeton seine Arbeit machen und das Rohr fest im Boden verankert sein.

„Das dauert nicht lange, in knapp einer halben Stunde ist das meistens soweit“, sagt Petzke und hantiert geschickt mit dem Beton, hält immer wieder die Wasserwaage an, damit die Halterung später auch gerade im Boden ist. „Für die Gemeinde und auch für das Amt fallen keine Kosten an, wir haben nur die paar Quadratzentimeter Bodenfläche gegeben“, sagt Evers.

Kunst ist für vier Euro 24 Stunden greifbar

Die Spannung steigt während der Beton schnell fest wird. Und dann kommt der Automat, den Petzke auf einem kleinen Rollbrett an die Stelle fährt, wo künftig Kunst aus dem Automaten gezogen werden kann. Evers packt mit an, schnell ist der schwere Automat installiert, die letzten Schrauben werden fest angezogen.

Unterschiedliche Kategorien sind zu sehen. „Tiere, Küste und Meer, regionale Kunst, für jeden Geschmack ist etwas dabei“, sagt Petzke. Manfred Tank steckt vier Euro in den Münzeinwurf, um dann direkt aus der Kategorie Regionale Kunst eine Schachtel zu ziehen. Mit einem kleinen Messer wird die Schachtel geöffnet, drinnen befindet sich eine kleine Malerei von Monika Callies aus Lübeck. „Es ist eine wirklich schöne Idee“, freut sich Tank. Andreas Petzke kommt in einigen Wochen wieder, um den Automaten aufzufüllen – damit Kunst immer in Molfsee greifbar ist.