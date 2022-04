Borgstedt

Aufgrund der Osterfeiertage kommt es bei den Abfuhrterminen der Müllabfuhr am Karfreitag, 15. April, sowie in der Woche nach den Feiertagen zu geänderten Abholtagen im gesamten Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dies teilt die zuständige Abfallwirtschaft (AWR) mit. Alle verlegten Zeiten sind den Angaben zufolge bereits im persönlichen Abfuhrkalender der Haushalte sowie in der AWR-App berücksichtigt.

Konkret werden die Abfuhrtermine in den Orten, in denen die Müllabfuhr planmäßig am Freitag, 15. April stattfindet, am darauffolgenden Sonnabend, 16. April nachgeholt. Die Termine in der darauffolgenden Woche verschieben sich ebenfalls um jeweils einen Tag (von Montag, 18. April, auf Dienstag, 19. April; von Dienstag, 19. April, auf Mittwoch, 20. April; von Mittwoch, 20. April, auf Donnerstag, 21. April; von Donnerstag, 21. April, auf Freitag, 22. April, sowie von Freitag, 22. April, auf Sonnabend, 23. April).

Ab Montag, 25. April, finden alle Abfuhren wieder wie gewohnt statt, teilt die AWR mit. Der Kundenservice der AWR ist erreichbar unter Tel. 04331/345 123 sowie per E-Mail: Service@awr.de. Alle gültigen Abfuhrtermine sind zudem aktuell auf www.awr.de sowie in der kostenfreien AWR-App aufgelistet.