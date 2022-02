Eckernförde

Leicht kommt die neue Ausstellung im Museum Eckernförde daher. Mit viel Weiß und feinen Strukturen. Aber auch komplex, was die Erschließung des Kontextes angeht. Man muss sich einlassen auf das Arrangement von Fotografie und Zeichnung, das die beiden schleswig-holsteinischen Künstler Evelyn Steinmetz und Andreas Trabitzsch präsentieren. Doch dann eröffnet sich eine eigene Welt.

„Zeichnen mit Licht“ heißt die erste Sonderausstellung im Museum des Ostseebades nach der siebenwöchigen Renovierungspause. Alle Vitrinen wurden mit neuer Bespannung versehen und das Büro des Restaurators Matthias Allgeier aufgefrischt. Jetzt ist wieder Zeit für den regulären Ausstellungsbetrieb. Den Auftakt machen zwei Künstler, die viel verbindet. Sie studierten beide Malerei, Grafik und Fotografie an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und sie kombinieren beide Zeichnung mit Fotografie.

Zahlen-Kolonnen als Zeichen einer Sehnsucht

Anlass genug für Museumsleiterin Dorothee Bieske, sie nach Eckernförde einzuladen. Bei allen Parallelen sind die Ansätze unterschiedlich. Andreas Trabitzsch, der Kieler, dockt an seine sozialen Wurzeln an. Fotos eines alten Mannes, den er einst als Krankenpfleger betreute, verknüpft er mit den grafischen Zahlen-Kolonnen, mit denen der Landarbeiter in unendlicher Geduld versuchte, das Lotto-System zu knacken. Das Bild eines leeren Stuhls erinnert dagegen an einen Flüchtlings-Jungen im Kunstunterricht. Daneben platziert Trabitzsch eine Zeichnung des „Unsichtbaren“.

Der Kieler spielt mit der Fotografie, kombiniert sie mit projizierten Collagen, stellt Verbindungen von Naturaufnahmen zu abstrakten Zeichnungen „aus dem Unbewussten“ her. Sie sind Ausdruck seiner inneren Corona-Wanderungen. Ähnlich wie Trabitzsch traut Evelyn Steinmetz aus Preetz der Wirkung der Fotografie nicht ganz. Auch ihre Arbeiten gehen über das reine Abbild des Gesehenen hinaus.

Andreas Trabitzsch bringt eine soziale Komponente in seine Bilder ein. So begleitete er die letzten Gedanken eines alten Mannes. Quelle: Christoph Rohde

Von Haus aus Zeichnerin, liebt sie die grafische Struktur mit feinen Linien auf viel Weiß. So lasse sich das Gemeinte intensiver umsetzen, sagt Steinmetz. In der Reduziertheit ihre Bilder machen sich asiatische Einflüsse bemerkbar. Tangblätter wirken im überhöhten Schwarz-weiß-Kontrast wie kalligrafische Schriftzeichen. Noch Fotografie oder schon Zeichnung? Der Besucher kommt ins Schwanken. Gräser im Wasser muten wie eigenwillig gesetzte Federstriche an. Dazu gesellen sich Spiele mit Licht und Schatten, die das Alltägliche ins Besondere verwandeln.

Museumsjahr mit vier Sonderausstellungen

Zusammen mit der aktuellen Präsentation organisiert Museumsleiterin Bieske dieses Jahr insgesamt vier Sonderausstellungen. Ab Mitte Mai stellt der Ahrensburger Künstler Peter F. Piening seine Zeichnungen und Bildobjekte in Eckernförde vor. Mitte August folgen Margit Buß und Uta Masch, bekannte auch als Betreiberinnen der Galerie CarlsArt 78, mit ihren malerischen, abstrahierten Eindrücken von den Landschaften Schleswig-Holsteins. Unter dem Motto „Fiese Gewächse“ schließlich zeigt das Goosefelder Fotografen-Ehepaar Heidi und Hans-Jürgen Koch ab Ende Oktober brillante Aufnahmen von Pflanzen, die sich mit biologischen Giften in ihrer Umwelt behaupten.

Die Ausstellung „Zeichnen mit Licht“ ist noch bis zum 1. Mai im Museum Eckernförde zu sehen. Führungen gibt es an den Sonntagen 6. und 20. März sowie 10. April jeweils um 11.30 Uhr. Die Öffnungszeiten: Di-Fr 14.30-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr. Für Sonntag, 1. Mai, 11.30 Uhr, ist eine Finissage mit den beiden Künstlern geplant. Für den Museumsbesuch gilt derzeit die 2G-Regel.