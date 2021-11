Eckernförde

Es gibt Stars, deren Lieder scheinbar nie altern. Abba und Udo Jürgens gehören dazu. Zu beider Werk sind Musicals inszeniert worden. Das Beste aus „Mamma Mia“ und „Ich war noch niemals in New York“ kommt jetzt mit den Original-Darstellern nach Eckernförde – an drei Tagen im August in der Stadthalle. Der Vorverkauf hat begonnen.

Veranstalter dieses Potpourris zweier populärer Musiklegenden ist der Eckernförder Gerrit Baumeister. Er machte vor zwei Jahren von sich reden, als er eine Demonstration zum Erhalt der Südstrand-Konzerte anschob, an der sich 3000 Menschen beteiligten. Viele Kontakte hat der 51-Jährige seitdem geknüpft, der selbst 20 Jahre lang musikalisch aktiv war. Es folgten mehrere kleine Veranstaltungen im „Spieker“, im Kurpark, in der St.-Nicolai-Kirche und im „Nachtcafé“, die er nach Eckernförde holte.

Event-Studium im Lockdown absolviert

Den Lockdown nutzte Baumeister, um ein Fernstudium zu absolvieren, das er als Event- und Musikmanager abschloss. „Mein zweites Standbein“, sagt dazu der rührige Eckernförder, der eigentlich ausgebildete Pflegefachkraft ist und als Gutachter für Pflege arbeitet. Nun kommt eine neue Qualifikation im Veranstaltungsbereich dazu. Und die will Baumeister nutzen.

Sein Traum: einmal etwas Größeres auf die Beine stellen. Da kommen ihm Abba und Udo Jürgens gerade recht. „Mit Abba bin ich aufgewachsen“, erzählt er. „Und Udo Jürgens hatten meine Eltern rauf und runter gehört.“ Zu den Kult-Stars sind inzwischen Musicals inszeniert worden: „Mamma Mia“ und „Ich war noch niemals in New York“. Bei einem Besuch in Hamburg durfte Baumeister einen Blick hinter die Musical-Kulissen werfen – und nutzte dies, um Kontakte herzustellen.

Musical-Stars kommen nach Eckernförde

Die Musical-Stars kommen jetzt nach Eckernförde. Mit dabei ist Karim Khawatmi, bekannt aus der Rolle des Udo Jürgens, der den alternden Star auf seiner letzten Tour begleitete und von ihm selbst für die Besetzung ausgesucht wurde. Er war auch in tragenden Rollen in „Jesus Christ Superstar“ und „Les Miserable“ zu erleben. Aus dem Abba-Musical „Mamma Mia“ stehen die beiden Hauptdarstellerinnen Sabine Mayer und Katharina Gorgi auf der Stadthallen-Bühne.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die drei Konzerte „Abba meets Udo Jürgens“ werden nach Angaben von Baumeister jeweils ein „Best of“ der Songs der schwedischen Popgruppe und der Lieder des österreichischen Sängers und Musikers, der 2014 verstarb, bringen. Die Termine sind Freitag und Sonnabend, 5. und 6. August, um 20 Uhr in der Stadthalle und Sonntag, 7. August, um 15.30 Uhr. Der Kartenverkauf startete wenige Tage, bevor Abba nach 40-jähriger Pause ihr neuestes Album veröffentlichen.

Karten für die Konzerte gibt es im Internet unter www.kn-tickets.de.