Flintbek

Der Landfrauenverband in Schleswig-Holstein zählt rund 30.000 Mitglieder, die in 168 Ortsvereinen aktiv sind. Dazu gehört auch der Landfrauenverein Flintbek. Dort lenkt Anita Hartz aus Techelsdorf seit 2014 die Geschicke. Gemeinsam mit engagierten Landfrauen stand sie im Rahmen der Osteraktion am Edeka-Markt Hauschildt – trotz Wind und Wetter.

Aber das stört echte Landfrauen nicht. „Die Energie aller Landfrauen ist unser Motor, auch bei schlechtem Wetter“, sagt Anita Hartz. Motivation sei aber auch die Unterstützung von der Zimmerei Rogge, die Holzrohlinge gespendet und gesägt hat, damit das große Plakat auf die Aktion der Frauen hinweisen kann.

Für Anita Hartz und ihr Team steht eines schon lange fest: „Als Landfrauenverein sind wir eine starke Gemeinschaft, die offen ist für alle Frauen. Die Zeiten sind lange vorbei, in denen Landfrauen nur von landwirtschaftlichen Betrieben kamen“, fügt Hartz noch hinzu.

Sie hat Zahlen parat, die das belegen: „Unser Verein zählt 285 Mitglieder, Frauen aus dem ländlichen Raum“, erzählt die Vorsitzende. Und bekommt Unterstützung beispielsweise von Beate Traulsen, die seit 1998 bereits zweite Vorsitzende ist.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bingo und Taschen basteln: Landfrauen Flintbek bieten buntes Programm

„Viele kommen durch Mund-zu-Mund-Propaganda zu uns. Wir haben auch ein interessantes Programm, das nun nach der Pandemie auch wieder ohne Vorbehalte organisiert werden kann“, so Traulsen. Dazu gehört beispielsweise der von ihr geplante Bingo-Nachmittag am Mittwoch, 13. April, ab 15 Uhr im Rathaus Flintbek.

Oder auch das Tetrapack-Taschen-Basteln, das für Donnerstag, 21. April, um 17 Uhr im Dorfhaus Böhnhusen stattfinden soll. Anmeldungen nimmt Annegrete Blechinger unter Tel. 04347/2069 entgegen.

Lesen Sie auch Sprottenflotte in Molfsee: Hier können Sie sich ein Fahrrad leihen

„Die Zeiten sind vorbei, in denen die Landfrauen ältere Leute beim Kaffeetrinken bespaßen“, betont Hartz in dem Zusammenhang. Vernetzung, Weiterbildung, Kommunikation – das sind Dinge, die die Landfrauen in ihrem Verein leben.

Anita Hartz weiß, wovon sie spricht. Seit 1976 ist sie Mitglied im Landfrauenverein, rund 30 Jahre leitete sie bereits den Ortsverein Techelsdorf, bevor sie das Zepter als Vereinsvorsitzende für Flintbek und Umgebung von Regina Bergandy übernahm.

Osteraktion bringt den Landfrauen acht neue Mitglieder

Und sie ist tatsächlich Landfrau von Anfang an: Bis zum Ende der 90er-Jahre hatte ihr Mann Hans-Hermann einen Vollerwerbsbetrieb in Techelsdorf mit 70 Milchkühen. „Ich habe noch die Kühe morgens und abends gemolken, doch die Landwirtschaft haben wir inzwischen längs aufgegeben“, sagt sie.

Die Osteraktion auf dem Parkplatz bei Edeka Hauschildt in Flintbek war verbunden mit einer kleinen Verlosung. Für die Landfrauen stand allerdings die Werbung für ihren Verein im Fokus.

Und auch das klappte alles gut: „Am Schluss hatten wir, trotz der Kälte, acht neue Landfrauen geworben“, sagt Hartz. Die Preise gingen an Angela Steen aus Molfsee (beitragsfreies Jahr 2022), ein Vogelhaus an Jutta Cavelius und den Geschmaxpiratengutschein bekam Brigitte Kühl.

Neue Mitglieder, das ist natürlich eine wunderbare Bilanz der Aktion. „Die Mitglieder sind das Herz des Vereins, der Vorstand ist der Kopf. Und der Kopf muss dafür sorgen, dass das Herz schlägt“, sagt Anita Hartz.