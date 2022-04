Nach Feuer in der Nacht zum Montag: Haus in Holzdorf schwer beschädigt

Holzdorf

Bei einem Feuer an der Dorfstraße von Holzdorf im Amt Schlei-Ostsee wurde in der Nacht zum Montag ein Einfamilienhaus schwer beschädigt. Der Brand war zunächst in einem Carport auf dem Grundstück des Hauses ausgebrochen und griff wenig später auf das angrenzende Holzhaus über. Dort kam es nach Auskunft von Amtswehrführer Nis Juhl zu einem Schwelbrand im Dachstuhl und daher auch zu den schweren Schäden am Haus. Das Gebäude ist den Angaben zufolge vorerst unbewohnbar.

Der Alarm erreichte die Feuerwehr gegen 23.30 Uhr, nachdem Nachbarn das Feuer bemerkt hatten. Schon Minuten später waren die ersten Einsatzkräfte vor Ort, da das örtliche Feuerwehrgerätehaus nur wenige hundert Meter von Unglücksort entfernt steht. Insgesamt 50 Kameradinnen und Kameraden der Wehren aus Söby-Holzdorf, Rieseby-Zimmert sowie die Drehleiter aus Eckernförde und die Technische Einsatzleitung der Kreis-Feuerwehr waren zeitweise im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 3 Uhr nachts.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Schadenshöhe und Ursache des Feuers standen am Ostermontag noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.