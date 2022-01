Eckernförde

Jetzt kommt es wohl darauf an, welche Mehrheiten sich schon bald im Kreistag finden. Nach den Vorschlägen der Geschäftsführung zur Zukunft der Imland-Klinik gibt es vielerorts noch Klärungsbedarf. Vor allem die SPD hat deutliche Vorbehalte – vor allem gegenüber dem geplanten Aus für den Kreißsaal in Eckernförde.

SPD lehnt Vorschlag ab

Iris Ploog, Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag und Bürgermeisterkandidatin in Eckernförde stellt klar: „Das jetzt von der Klinikleitung vorgestellte Szenario entspricht nicht unseren Vorstellungen.“ Für die Sozialdemokraten habe sich an ihrem Standpunkt nichts geändert: Am Standort Eckernförde müsse es weiterhin eine Geburtshilfe sowie eine Grund- und Notfallversorgung geben. „Für die Menschen im Kreis muss es weiterhin eine wohnortnahe Daseinsvorsorge geben“, bekräftigt Ploog. Vor allem das Thema Geburtshilfe werde im Ostseebad sehr emotional geführt. „Das müssen wir auf verlässliche und sichere Beine stellen.“ Am Dienstagabend will die SPD-Kreistagsfraktion in Klausur gehen, und die nächsten Schritte beraten.

CDU will Vorgehen beraten

Bereits am Vorabend will die CDU-Kreistagsfraktion zusammenkommen. Auf eine Marschrichtung festlegen will sich die Fraktionsspitze vorab nicht. „Klar ist, dass es so wie es ist nicht weitergehen kann“, sagt CDU-Kreisfraktionschef Tim Albrecht. „Wir müssen jetzt sehen, wie wir das Schiff wieder auf Kurs bekommen.“ Jetzt gehe es für die CDU im Kreistag darum, ein Stimmungsbild der Abgeordneten und der Parteibasis einzufangen und das weitere Vorgehen abzustimmen.

„Aderlass für Eckernförde“

Vor allem von der Basis aus Eckernförde könnten klare Forderungen kommen. Denn: Die örtliche CDU-Fraktionschefin Katharina Heldt spricht mit Blick auf die Pläne, die Geburtshilfe, die Chirurgie sowie die bisherige 24/7-Notfallaufnahme am Standort zu streichen von einem „Aderlass für Eckernförde“. Nicht nur für das Ostseebad, sondern auch für den Raum Schwansen ergäben sich mit dem neuen Szenario womöglich „weiße Flecken“ bei der Gesundheitsversorgung. Dies müsse berücksichtigt werden. Auf der anderen Seite sei jedoch klar, dass der Kreishaushalt nicht auf Dauer durch hohe Zuschüsse für die kommunale Klinik belastet werden könne. Aber: „Ich persönlich bin enttäuscht vom vorgelegten Konzept“, sagt Heldt. Insbesondere, was die zentrale Notaufnahme betrifft, müsse die Klinikleitung zeitnah erklären, wie ihr Konzept im Detail aussehen soll. Am Dienstagabend will die örtliche CDU über das Medizinkonzept beraten.

Enttäuschung bei der FDP in Eckernförde

Enttäuschung gab es auch bei der Eckernförder FDP-Ratsfraktion. Deren Chef Bernd Hadewig kritisiert, „dass die Geschäftsführung sich bei der Entscheidung vor allem auf die Begutachtung des Beratungsunternehmen Curacon beruft“. Die vorgelegte Versorgungsbedarfsanalyse sei als typisches Ergebnis eines „Auftragsgutachtens“ zu bewerten, so Hadewig. Nach seiner Auffassung sei es darum notwendig, alternativ eine Machbarkeitsstudie zu veranlassen, um die Qualität und Zukunftsfähigkeit der Eckernförder Klinik darzustellen. Diese Studie müsse einem unabhängigen Institut in Auftrag gegeben werden und die Möglichkeiten und Chancen einer Fortführung der Geburtsstation und der Notfallaufnahme in Eckernförde darstellen. Auch müsse berücksichtigt werden, dass sich die Ampel-Koalition in Berlin darauf verständigt habe, die Krankenhausfinanzierung zu verbessern. Rückblickend legt Hadewig nach: „Schrittweise ist die Imland-Klinik in Eckernförde im Bestand geschwächt worden. Eine grundlegende Kurskorrektur ist darum dringend erforderlich.“

Gesundheitsexperte zweifelt an Wirtschaftlichkeit

Auch Lars Kyburg, Gesundheitsexperte aus Damp, der sich zuletzt kritisch zu den Kürzungsplänen in Eckernförde geäußert hatte, bleibt nach der Vorstellung des Medizinkonzepts bei seinen Bedenken. In einem offenen Brief an Politik und verschiedene Institutionen aus dem medizinischen Bereich zweifelt er an der Wirtschaftlichkeit und der Nachhaltigkeit des Konzeptes. Auch der Zeit-Horizont sei unklar. „Es erschließt sich mir nicht, weshalb die Geschäftsführung Szenario 5 präferiert. Welche Kriterien werden herangezogen und wie ist deren jeweiliger Wichtungsfaktor?“, fragt Kyburg.

Umbau bis 2026 abgeschlossen

Sollte das Land der Klinik 63 Millionen Euro zur Verfügung stellen und der Kreistag noch im ersten Quartal dieses Jahres grünes Licht für die Pläne geben, würden die Umbauarbeiten an beiden Standorten schon bald beginnen. Wie Klinik-Sprecherin Barbara Ermes erklärt, könnten vorbehaltlich eines positiven Votums des Kreistages die ersten Umzüge bereits zum 1. Januar 2023 starten. In den darauffolgenden Jahren würden parallel ein neuer Kreißsaal für die Beleghebammen in Rendsburg und Teile des Bettenhauses für die psychiatrische Klinik in Eckernförde neu beziehungsweise umgebaut.

Läuft alles nach Plan, wäre die Umsetzung des neuen Medizinkonzeptes im Jahr 2026 abgeschlossen. Während der Umbau- und Umzugsphase stehe die Klinik uneingeschränkt zur Verfügung. Doch zunächst ist die Politik am Zug.