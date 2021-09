Damp

Die Physiotherapieschule Damp war Anfang August die erste Rückkehrerin. Nach drei Jahren Behelfsunterbringung in Containern zog sie wieder in ihre sanierten Räume in der Olympiahalle ein. Inzwischen läuft auch schon wieder Hallensport. Zudem rollen auch im Bowling-Center wieder die Kugeln. Gut drei Jahre nachdem ein Feuer am 21. Juni 2018 die Olympiahalle unbenutzbar gemacht hatte, läuft jetzt der Neustart. Unter dem neuen Namen Odin-Halle bietet der umfassend sanierte Gebäudekomplex die bekannten Attraktionen in modernisierter Form.

„Ich bin froh, dass es geschafft ist“, sagt Ulrich Erichsen, Geschäftsführer der Kurbetriebe Damp GmbH. Die Gesellschaft ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Gemeinde Damp, den Kurbetrieben gehören die Odin-Halle und noch andere Gebäude im Ostsee-Bad. Halle und benachbartes Entdeckerbad sind an die Ostsee-Resort Damp GmbH verpachtet. Die Gesellschaft gehört zur Vamed-Gruppe, die auch die Damper Kliniken betreibt.

Um die Halle nach dem Brand wieder auf Vordermann zu bringen, wurden rund acht Millionen Euro investiert. „Unser Ziel war, dass die Physiotherapieschule zum Schuljahrsbeginn starten konnte. Das haben wir erreicht“, sagt Zweigler. Er ist der für die Hallensanierung zuständige Bauprojektsteuerer in der Vamed-Gruppe.

Odin-Halle hat auch einen Disco-Bereich

In der Odin-Halle finden Nutzerinnen und Nutzer modernisiert, was bis 2018 da war. Neben der Halle mit der Fensterfront Richtung Osten und der Physiotherapieschule ist inzwischen auch das Bowling-Center „Kubbsala“ im ersten Stock wieder geöffnet. Der Gastronomiebereich wurde zum Neustart im Wikinger-Stil umgestaltet. Nebenan ist die einzige größere Restbaustelle. „Wir gestalten noch den Disco-Bereich“, so Zweigler. Wenn es die Corona-Lage zulässt, soll dort ab 1. Oktober wieder getanzt werden.

Streit mit Versicherung über Schadenssumme

Dass die Arbeiten bis dieses Jahr dauerten, lag unter anderem an Problemen mit der Versicherung. Die war nicht bereit die von den Kurbetrieben veranschlagte Brandschadenssumme anzuerkennen. Laut Erichsen liegt die bei 6,8 Millionen Euro. Noch jetzt bestehe zwischen den Kurbetrieben und der Versicherung Uneinigkeit über rund 1,75 Millionen Euro Ersatzansprüche. „Es läuft ein Obmann-Verfahren“, so Erichsen. Weil ungewiss war, wie sich die Versicherung verhält, wurde das über 40 Jahre alte Gebäude zunächst für 1,2 Millionen Euro energetisch saniert. Als der Streit mit der Versicherung andauerte, beschloss sich die Damper Gemeindevertretung im Sommer 2020, die ganze Brandschadenssanierung vorzufinanzieren. „Wann die Entscheidung im Obmannverfahren fällt, lässt sich nicht absehen“, so Erichsen.

Brandschutzdecke sorgt für mehr Sicherheit

Eine wesentliche Neuerung in der Odin-Halle betrifft die Sicherheit. „Das Dach ist jetzt durch eine Brandschutzdecke komplett vom unteren Gebäudeteil getrennt“, erläutert Zweigler. Überall hängen Brandmelder. Der Schaden 2018 war allerdings nicht durch das Abbrennen eines Gebäudeteils entstanden. Vielmehr hatte durch Lüftungsanlage ziehender Rauch sämtliche Räume der Halle unbenutzbar gemacht.

Da die Kugeln im Bowling-Center ab diesem Monat rollen, macht Stefan Schröder vom Vamed-Reinigungsteam die Bahnen tagsüber wieder sauber. Allerdings will der 33-jährige Riesebyer dort nicht nur beruflich aktiv sein: „Ich habe jetzt seit über drei Jahren nicht mehr gebowlt. Sobald ich es kann, reserviere ich mit Freunden einen Termin.“