Rendsburg

Drei Männer haben am Dienstagabend einen Polizeieinsatz am Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg ausgelöst. Anwohner hatten gegen 20.20 Uhr mehrere Schüsse gehört – und die Polizei alarmiert. Da einer der Männer sich nicht kooperativ zeigte, wurde er vorläufig festgenommen.

Die Männer hielten sich nach Polizeiangaben in der Straße Am Kanal an einer Parkbank auf. Einer von ihnen hatte einen Rucksack bei sich, in dem sich eine Schreckschusswaffe mit dem dazugehörigen Magazin sowie Munition befand. In der Hand hielt der 21-Jährige zudem ein weiteres Magazin, das mit einer Patrone gefüllt war.

21-Jähriger verhielt sich aggressiv und uneinsichtig: Vorläufige Festnahme in Rendsburg

Trotz mehrfacher Aufforderung, das Magazin abzulegen, kam er dem nicht nach und zeigte sich den Beamten gegenüber aggressiv und uneinsichtig. Als er nach hinten zu seiner Hosentasche griff, brachten ihn die Polizisten schließlich zu Boden. Hierbei stieß er Beleidigungen gegen die Beamten aus und wehrte sich vehement.

Der 21-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Widerstand und Beleidigung. Die beiden anderen jungen Männer verhielten sich nach Polizeiangaben kooperativ.