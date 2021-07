Eckernförde

Das Ostseebad Eckernförde läuft nicht im Fahrwasser des abgesagten Landprogramms der Kieler Woche. Unabhängig von der Entwicklung der Inzidenzzahlen hat die Touristik wie im vergangenen Jahr seine Feste im überschaubaren, corona-gerechten Rahmen geplant. „Das hat sich bewährt“, sagt Touristikmanager Stefan Borgmann.

Konkret heißt das: Die bisher geplanten Veranstaltungen sind nicht gefährdet. Das Piratenspektakel am kommenden Wochenende kann ebenso stattfinden wie voraussichtlich das Innenstadtfest Mitte August und das Kunst- und Kulturfest auf dem Borbyer Ufer Anfang September. Für die zeitgleich laufende Aalregatta von Kiel nach Eckernförde am 4. September hatte die Touristik ohnehin kein Landprogramm im Ostseebad vorgesehen.

In Eckernförde kein Aalregatta-Landprogramm

„Wir wussten, dass die Kieler Woche in der Pandemie wie eine Flagge hin und her flattert“, sagt Borgmann. Vorsorglich habe man deshalb in Eckernförde auf ein Landprogramm verzichtet. Nach den Informationen der Kieler-Woche-Verantwortlichen soll der segelsportliche Teil stattfinden. Die Touristik in Eckernförde geht deshalb von einem ähnlichen Prozedere wie im Vorjahr aus: „Die Jachten der Aalregatta kommen, es gibt eine kleine Siegerehrung – und dann fahren sie wieder“, so Borgmann.

Nach Angaben des Touristikmanagers wird das Eckernförder Innenstadtfest am 13. August weiterhin geplant. Auch hier im überschaubaren Rahmen nach bewährtem Prinzip. „Es wird Areale rund um die Kirche und auf dem Rathausmarkt geben“, erläutert der Touristikmanager. Ebenso soll das Kunst- und Kulturfest vom 3. bis 5. September am Borbyer Ufer corona-konform über die Bühne gehen. Ob beim Entenrennen zur Aalregatta, die Holzbrücke wieder als Tribüne herhalten kann, bleibt hingegen abzuwarten.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Touristik will nicht voreilig reagieren. „Wir können nicht in die Zukunft schauen“, sagt Borgmann. Man plane die Veranstaltungen deshalb ohnehin kleiner und damit auf der sicheren Seite. So gibt es zum Piratenspektakel, das Freitag beginnt, mehrere kurze Shows in abgegrenzten Arealen für jeweils maximal 250 Zuschauer auf festen Plätzen.