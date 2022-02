Gettorf

Das hätte teure Wasserschäden und nasse Füße gegeben in der Gettorfer Kirchhofsallee. Orkantief Zeynep tobte ab Freitag, 18. Februar, über dem Dänischen Wohld und warf Bäume um. Einige stürzten ins Regenrückhaltebecken hinter der Kirchhofsallee. Feuerwehr und THW verhinderten die dadurch programmierte Überschwemmung in den Wohnzimmern dreier Häuser und in der Gärtnerei. Läuft das Wasser inzwischen wieder ab, wie es soll?

„Zum Glück ist alles wieder in Ordnung“, meldet Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) auf Nachfrage. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend sah es zunächst schlimm aus. Schon am Nachmittag hatte sich das Drama angekündigt. Das Becken speichert normalerweise Regenwasser, das von versiegelten Flächen der Grundstücke und von Straßen, Rad- und Gehwegen durch die Oberflächenkanalisation rauscht.

Güllewagen-Einsatz gegen Überflutungsgefahr in Gettorf

Aber am 18. Februar lief hier nichts mehr ab – oder zumindest deutlich weniger als nachlief. Die mögliche Ursache zu beseitigen, war bei den Windverhältnissen und angesichts des enormen Staus unmöglich. Die Freiwillige Feuerwehr Gettorf und das Technische Hilfswerk aus Eckernförde, das ebenfalls überwiegend aus ehrenamtlichen Helfern besteht, rückten mit starken Pumpen an, erst mal um Schlimmeres zu verhindern.

Zugleich sprangen zwei lokale Unternehmen mit riesigen Güllewagen bei, um die Wassermassen aufzunehmen. Was die Pumpen aus dem Becken beförderten, musste irgendwo hin. Sie ließen die Fracht in ein Rückhaltebecken mit mehr Kapazität ab. Alles in allem war das eine stressige Nacht, sogar für eine örtliche Tankstelle.

Sie versorgte die unablässig pendelnden schweren Maschinen bis zum Morgen mit Kraftstoff. Gettorfs Wehrführer Frank-Andreas Greggersen sprach von beispielhafter Zusammenarbeit. „Mindestens drei Wohnhäuser haben wir schützen können“, zog er nach der ersten Orkannacht Bilanz.

Gettorf überprüft alle Regenrückhaltebecken erneut

Der Bürgermeister und vor allem die Anlieger, deren Häuser bedroht waren, sind heilfroh. Was war genau passiert, dass es zu der Beinahe-Überschwemmung kommen konnte? Frank: „Der Orkan hatte zwei Bäume abgeknickt. Sie waren mit dem ganzen Astwerk ins Rückhaltebecken gestürzt. Dadurch war der Auslauf verstopft.“ Die Regenpause am folgenden Sonntagmorgen nutzte die Gemeinde und ließ Becken sowie den anschließenden Graben sofort mit dem Bagger befreien.

„Die nächste starke Regen war im Anmarsch. Die Arbeiten duldeten absolut keinen Aufschub“, betont Frank. „Aktuell lassen wir alle Regenrückhaltebecken der Gemeinde nochmals darauf prüfen, ob das Wasser gut abfließt. Trotz regelmäßiger Inspektion kann die Lage vor Ort nach Stürmen anders sein als vorher.“

Sind die Becken überhaupt noch für die auch im Sommer immer heftigeren Niederschläge ausgelegt? „Ja“, sagt Frank, „zurzeit haben sie noch genügend Staukapazität. Aber wir müssen verschärft im Auge haben, dass Abflüsse frei sind.“ Die Politik in Gettorf hatte sich erst im Herbst 2021 von Ingenieur Marc Stümke ein mögliches Hochwasserszenario für das Gemeindegebiet und notwendige Schutzmaßnahmen erläutern lassen.

Gettorfs Bürger sorgen sich um Natur an Rückhaltebecken

Welch wichtige Funktion Regenrückhaltebecken haben und warum sie nicht zuwuchern dürfen, um Flora und Fauna eine besondere Schutzzone zu bieten, ist nach Erfahrung von Matthias Holst aus der Verwaltung Amt Dänischer Wohld längst nicht allen bekannt. Er ist hier für unter anderem für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeinde-Liegenschaften zuständig.

Selbst Anliegern nahe an den Becken sei das nicht immer klar, sagt er. „Wir erhalten dann gern mal besorgte Anrufe aus der Nachbarschaft, wenn ein Becken und der Vorfluter von Bewuchs befreit oder ausgebaggert sind. Die Leute vermuten dann, dass Natur zerstört wird. Dabei handelt es sich eindeutig um künstlich angelegte technische Bauwerke zum Schutz der Anlieger und nicht um Biotope.“

Gettorfer Regenrückhaltebecken sind technische Bauwerke

So steuere ein technisch genau berechneter Aus- und Überlauf am Regenrückhaltebecken die Wassermenge, die in den sogenannten Vorfluter – meist eine Au oder ein Graben – läuft. Sturzfluten sollen nicht auf einmal abfließen und das nachfolgende Fließgewässer überfordern. Dann würde die angrenzende Fläche überschwemmt. „Das kann schwerwiegende Folgen haben“, unterstreicht Holst.

Was dann auch im norddeutschen Flachland auch nicht unmittelbar an der Ost- oder Nordseeküste passieren kann, obwohl nur eine kleine teilverrohrte Au durch den Ort fließt, rüttelte schon im Herbst 2011 die Kommunen wach. Der Ortskern stand nach extremen Gewitterregenfällen gut eine Woche lang bis zu 1,50 Meter unter Wasser. Hier hätte selbst das größte Regenrückhaltebecken allein nicht alle Schäden verhindert. Nur ein ergänzender Polder – eine Überflutungsfläche an der Au – bringt in solchen Fällen noch die wesentliche Entlastung.