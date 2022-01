Osdorf

Den Anwohnern im Osdorfer Ortsteil Borghosterhütten reicht es. Direkt vor ihren Häusern verläuft die Landesstraße 44, und dort steigt die Zahl der Autos stetig an. Seit Langem fordern nahezu alle Einwohner des Dorfs im Zentrum des Dänischen Wohlds, dass die schmale und kurvenreiche Strecke zu einem Tempo-30-Bereich erklärt wird – am besten gleich mit Bodenschwellen, die den Verkehr ausbremsen.

Der Unfall geschah am frühen Morgen

Erst vor wenigen Tagen krachte es gewaltig im Ort. Am frühen Sonntagmorgen des 9. Januar kam ein Auto bei hoher Geschwindigkeit von der Straße ab, riss einen Gartenzaun mit sich und demolierte zwei Autos sowie einen Carport. Der Schaden belief sich auf rund 50 000 Euro, Verletzte gab es nicht.

Viele Kurven, schlechte Sicht

Durch die vielen Kurven sind die Ausfahrten zu den Grundstücken schlecht einzusehen. An einem Berg am Eingang zum Ort nehmen viele Autofahrer noch mal ordentlich Schwung und Tempo auf, bevor sie ins Dorf rollen. Nicht nur Kinder auf dem Weg zum Schulbus seien in Gefahr, sondern auch die Haustiere, klagen die Anwohner. Dutzende Katzen wurden demnach bereits überfahren.

Neuer Name: Nürburgring

„Wir haben schon überlegt, unseren Ort in Nürburgring umzubenennen“, sagt Anwohnerin Petra Johannsen mit einem bitteren Unterton. Ihr Carport und ihr Auto waren bei dem Unfall in der vergangenen Woche zusammengeschoben worden. Auch wenn ein Verkehrsschild mit einem Tempolimit diesen Crash womöglich nicht verhindert hätte, könne es so nicht weitergehen.

Anwohner fühlen sich hilflos

Petra Johannsen erinnert sich: „Schon vor 25 Jahren hat mein Vater an den Kreis geschrieben, dass man hier wegen der Geschwindigkeit etwas unternehmen muss.“ Passiert sei bisher nichts. Nicht einmal Kontrollen habe es gegeben. „Noch nie haben wir hier einen Blitzer gesehen“, ergänzt Anwohnerin Anke Mieth. „Und das wissen die Autofahrer.“ Ob Tag oder Nacht – fast immer werde im Ort zu schnell gefahren. „Man fühlt sich irgendwie hilflos.“

In Borghorsterhütten hatte ein Unfallfahrer Zaun, Carport und Autos in dem kleinen Osdorfer Ortsteil demoliert. Quelle: Paul Wagner

Petition für den Bürgermeister

Um gegen dieses Gefühl etwas zu unternehmen, haben die Anwohner im vergangenen August eine Petition formuliert und Unterschriften gesammelt. Darin schließen sie den Klageweg nicht aus und kündigen an, notfalls mit ihren Autos ständig am Straßenrand zu parken, um den Durchgangsverkehr auszubremsen. „Fast alle Menschen hier haben unterschrieben“, sagt Anke Mieth. Das Schreiben ging zunächst an Helge Kohrt (SPD).

Rückendeckung von der Politik

Der Bürgermeister von Osdorf hat Verständnis für die Forderungen der Anwohner. Als Gemeinde habe man jedoch nur einen sehr engen Spielraum, was Geschwindigkeitsbeschränkungen an Landesstraßen betrifft. „Wir haben da fast keinen Einfluss“, sagt Kohrt. Dennoch habe er das Thema bereits im Herbst mit in den örtlichen Bauausschuss genommen. Ergebnis: Das Gremium unterstützt den Vorstoß. Über die Amtsverwaltung Dänischer Wohld kam das Thema bei der Straßenverkehrsbehörde im Kreis an.

Vor-Ort-Termin mit Polizei

Vor diesem Hintergrund hatte bereits Ende September eine sogenannte Verkehrsschau in Borghorsterhütten stattgefunden. Bei einem solchen Termin kommen Vertreter von Verkehrsbehörde, Straßenbaulastträgern und Verkehrspolizei zusammen und sehen sich vor Ort Unfallschwerpunkte oder Gefahrenstellen an, um gemeinsam über Verbesserungen zu sprechen.

Behörde lehnt Tempo 30 ab

Wie Jörn Petersen, Fachdienstleiter Verkehr beim Kreis Rendsburg-Eckernförde mitteilt, gebe es derzeit keine Möglichkeit, das Tempo in dem Ort auf 30 Kilometer pro Stunde zu drosseln. Hauptgründe: Bei der Landesstraße handele es sich zum einen um eine Straße des überörtlichen Verkehrs.

Auch als Unfallschwerpunkt oder Strecke mit besonderer Gefahrenlage sei die Ortsdurchfahrt bisher nicht bekannt. „Die Sicht- und Straßenverhältnisse rechtfertigen zudem auch nicht die Annahme, dass bei Beibehaltung der derzeit erlaubten Höchstgeschwindigkeit mit an Gewissheit grenzender Wahrscheinlichkeit vermehrt Schadensfälle eintreten würden“, teilt Petersen mit. Daher könne die Behörde derzeit nicht anders entscheiden. Um die Hintergründe des jüngsten Unfalls zu klären, stehe man mit der Polizei allerdings noch in Kontakt.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zumindest, was einen Blitzer betrifft, kann Petersen den Anwohnern kurzfristig Hoffnung machen. „Wir haben den Bereich mit auf unsere Liste für eine temporäre Messstelle genommen. Wenn wir eine geeignete Fläche – zum Beispiel eine Einfahrt – nutzen können, werden wir dort sicher zeitnah eine Geschwindigkeitskontrolle durchführen“, so der Chef der Straßenverkehrsbehörde.