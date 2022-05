Nach Unfall mit Linienbus: Pkw-Fahrer begeht Unfallflucht

Eckernförde

Ein Linienbus und ein Pkw stießen am späten Dienstagnachmittag in Eckernförde zusammen. Es entstand Blechschaden, verletzt wurde niemand. Der Pkw-Fahrer beging Unfallflucht. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 17.35 Uhr an der Einmündung Windebyer Weg/Rendsburger Straße. Ein schwarz-blauer Linienbus und ein weinroter Pkw hatten einander gestreift. Dabei dürften am Pkw, einer Mittelklasse-Limousine, auffällige Kratz- und Schleifspuren an der Fahrerseite entstanden sein.

Ein Kennzeichen von dem Pkw ist bisher nicht bekannt. Personen, die Hinweise zu dem Kennzeichen oder dem Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eckernförde unter Tel. 04351/9080 zu melden.